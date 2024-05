Giorgio Olivieri, chi è il marito di Susanna Messaggio/ “I suoi occhi azzurri mi hanno stregata”

Giorgio Olivieri, chi è il marito di Susanna Messaggio: “I suoi occhi azzurri…“

Giorgio Olivieri è il marito di Susanna Messaggio, la showgirl che oggi pomeriggio interverrà a La volta buona da Caterina Balivo su Rai1 per ricordare il grande Mike Bongiorno, del quale è stata valletta negli anni ’80. Nel corso della sua vita la Messaggio ha avuto tre importanti storie seguite da altrettanti matrimoni: la prima volta si è sposata a 18 anni, a seguire è arrivato il secondo matrimonio, anch’esso naufragato, sino al terzo matrimonio celebrato al fianco di Olivieri.

Susanna Messaggio, chi è e vita privata della showgirl/ Dalla carriera in tv alla morte della figlia Alice

Riguardo l’attuale marito di Susanna Messaggio non si hanno sufficienti informazioni, essendo probabilmente lontano dal mondo dello spettacolo e piuttosto riservato. La loro storia d’amore, infatti, è stata spesso tutelata da un velo di riservatezza contro le ingerenze del mondo della cronaca rosa, e solo in rare occasioni la showgirl ha parlato del suo terzo matrimonio che, in un’intervista a Verissimo dell’aprile 2023, ha definito “quello della maturità. I suoi occhi azzurri mi hanno stregata”.

Susanna Messaggio e il marito Giorgio Olivieri: la nascita del figlio Jacopo

Susanna Messaggio e il marito Giorgio Olivieri sono convolati a nozze nel 2005 e hanno avuto un figlio di nome Jacopo, il terzogenito per la showgirl: lei, infatti, è diventata madre della prima figlia Alice, avuta durante il suo secondo matrimonio ma morta poco dopo il parto, e della secondogenita Martina, avuta sempre nel corso di quella relazione dopo il grande dolore vissuto. A Verissimo, sempre in quell’occasione, la showgirl aveva così parlato del matrimonio con Olivieri: “Adesso stiamo insieme da 18 anni. Dopo un anno di fidanzamento è nato nostro figlio Jacopo. Io desideravo un maschietto con i suoi occhi azzurri, lui scherzava sul fatto che me lo avrebbe dato e alla fine è veramente venuto così. È intelligente e forte. Siamo una famiglia allargata”.

Inoltre, in una vecchia intervista a quotidiano.net del 2018, aveva raccontato: “Non avrei pensato di trovare un nuovo amore. Invece a 40 anni ho avuto l’autentico colpo di fulmine. Una sera ci siamo addormentati sul divano e al mattino Martina, che aveva 9 anni, ci ha trovati uno accanto all’altro sul divano. L’ha svegliato e gli ha detto: ‘O tu sei gay oppure potresti essere il nuovo fidanzato della mamma che sarebbe anche ora’“.











