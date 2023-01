Alice “Franco Battiato vive nelle sue canzoni”/ “Quando lo incontrai nel ’79, disse…”

La cantante Alice, ospite a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier, ha ricordato il suo sodalizio artistico con il compianto Franco Battiato, a cominciare dalla sua genesi: “Ho incontrato per la prima volta Franco nell’ufficio del nostro manager, Angelo Carrara, nel 1979. Avevo appena iniziato a scrivere le mie canzoni e avevo la necessità di confrontarmi con qualcuno che mi dicesse se ne valesse o meno la pena. Angelo, allora, mi fece incontrare con Franco. Gli consegnai la mia cassettina e lui dopo una settimana mi disse: ‘Continua così, continua a scrivere, e il prossimo anno ci vediamo e facciamo un disco insieme’. Così è stato”.

Franco Battiato/ Il ricordo di Alice è un album di perle indimenticabili

ALICE: “FRANCO BATTIATO CI HA LASCIATO UN PATRIMONIO STRAORDINARIO”

Nel prosieguo di “Domenica In”, Alice ha voluto ancora esprimere il proprio personale pensiero sull’eredità che Franco Battiato ha lasciato all’Italia intera e alla nostra musica: “Lui ci ha lasciato un patrimonio straordinario. Tutto quello che ha scritto e detto, tutto il suo pensiero, il suo essere. Si tratta di qualcosa che rimane e che rimarrà sempre nelle sue composizioni, nelle sue espressioni artistiche. Per me è qualche cosa di molto importante non parlare di lui, bensì viverlo attraverso le sue canzoni”.

