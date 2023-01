Franco Battiato/ Il ricordo di Alice è un album di perle indimenticabili

Franco Battiato, icona indimenticabile della musica italiana e non solo: la cantante Alice non lo dimentica, lo celebra

Il ricordo di Franco Battiato è vivo e vegeto, ben impresso nella memoria di chiunque ami la musica. D’altronde si parla di uno degli autori più rivoluzionari della musica italiana, esploratore autentico di nuovi orizzonti artistici e musicale.. E così, a quasi due anni dalla sua scomparsa, non mancano le celebrazioni e i ricordi, anche quelli più profondi, di chi lo ha amato e di chi ha avuto il privilegio di collaborare col ‘maestro’. Basti pensare ad Alice, la forlivese che lo sosteneva al meglio nei concerti, “compensando” quel calo di voce che il mitico Franco aveva perso negli ultimi anni.

Artisticamente parlando, Battiato e Alice erano diventati una cosa sola, quasi. Questo per dire che poche come Alice potevano dedicare un disco al suo unico grande mentore, colui che aveva capito come valorizzarla, scrivendo insieme a lei canzoni straordinarie. E’ servito più di un anno e mezzo ad Alice per pubblica il suo omaggio, questo perché – evidentemente – non riusciva a incastonare il suo amore smisurato per l’artista scomparso. Ha dovuto riflettere, ragionare, in un certo senso rivivere la sua avventura artistica con Battiato.

Franco Battiato, ecco l’album di Alice per omaggiare e ricordare la grande carriera del ‘maestro’

E quindi sembra chiudersi un cerchio, con Alice che era stata una delle prime ad omaggiarlo, già alla fine degli anni novanta, con un album di sedici brani “Alice canta Battiato”. Un lavoro decisamente meno celebrativo rispetto a quello attuale, dove chiaramente subentra l’emotività e l’omaggio alla carriera che include naturalmente tanti classici: da “E ti vengo a cercare” a “La cura, da “Povera patria” a “Il re del mondo”, “L’animale”, “La stagione dell’amore”, “I treni di Tozeur”, “Torneremo ancora”.

Ma certamente la produzione di Battiato è talmente ampia che ogni brano non incluso nel cd potrebbe risultare un escluso eccellente. Eppure, per il momento, bisogna accontentarsi di ‘Eri con me’, un ricordo artistico destinato a lasciare il segno nell’universo di Franco Battiato.











