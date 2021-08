Alice Merton al Battiti Live 2021/ Dalla Germania all’Italia, un successo meritato

Alice Merton, dalla Germania al Battiti Live

Alice Merton, capelli castani, voce invidiabile, ragazza semplice ma con un’anima grintosa, è una cantante nata nel ’93 in Germania. Ha vissuto in giro tra America ed Europa, tanto da sentirsi in parte tedesca, ma anche un po’ canadese, britannica, irlandese e francese. Il suo primo singolo risale al 2016: “No Roots“, e 3 anni dopo esce finalmente il suo primo album in studio.

Quest’anno, invece, abbiamo assistito al successo di “Vertigo“, un singolo che punta a mandare un messaggio molto forte, ovvero che a volte si può usare la propria debolezza come punto di forza e che anche nei momenti peggiori bisogna trovare la forza in sè stessi per andare avanti. Con questo brano la cantante si è presentata sul palco del Radio Norba Cornetto Battiti Live, riscuotendo una vasta approvazione. Alice, come afferma in un’intervista, trae ispirazione per le sue canzoni nella vita di tutti i giorni, anche al supermercato, dove si ritrova a scrivere appunti. La giovane cantante, quindi, è dell’idea che con la musica si arrivi ovunque, che cantando può raccontare emozioni e suscitarne altre ancora al suo pubblico, il quale è decisamente molto vasto.

Alice Merton: così giovane e così talentuosa, un successo meritato

Così giovane, Alice è già riuscita ad ottenere un successo pazzesco, vendendo col primo album milioni di copie. Quest’ultimo è disco d’oro negli Stati Uniti ed in Italia, nonchè disco di platino in Germania ed altri paesi, con oltre 500 milioni di stream. Attualmente su Youtube ha quasi 540 mila iscritti e milioni e milioni di visualizzazioni e likes. Anche per lei, dopo la pausa forzata a causa della pandemia, finalmente, si torna in live con una data in Italia e molte per la Germania.

A partire dal 27 luglio, infatti, è iniziato il suo percorso in tour che durerà fino a fine agosto, facendo cantare milioni di persone. Della sua vita privata, invece, non si sa molto, nemmeno dai suoi social. In particolare, su Instagram (in cui ha oltre 160 mila followers), non traspare molto, se abbia un fidanzato o meno (anche se sembrerebbe sia single attualmente). Con una personalità particolare, Alice Merton non ha bisogno di pettegolezzi per essere chiacchierata, è sufficiente la sua voce particolare a renderla interessante e di gran successo, nonostante la giovane età.

