Alice Neri, il marito: “Gli insulti? Si commentano da soli”/ “La droga e gli altri uomini…”

Il programma di Rai Due, I Fatti Vostri, ha dedicato spazio stamane all’omicidio di Alice Neri, la giovane madre trovata carbonizzata lo scorso novembre nel bagagliaio della sua auto in quel di Concordia. Il talk condotto da Salvo Sottile ha avuto ospite il marito della vittima, il signor Nicholas Negrini: “Sono commenti che lasciano il tempo che trovano – ha esordito parlando degli hater degli ultimi mesi in rete – vorrei ricordare che mia moglie è stata uccisa e trovata carbonizzato, tutto il resto passa in secondo piano”. Sulle tracce di droga trovate nel dna di Alice Neri dopo l’esame autoptico il marito spiega: “Non avevo mai sospettato di nulla, non mi ha mai dato modo, mi sarei accorto sicuramente, se può esserci stato l’uso è stato sicuramente qualche episodio fine a se stesso e non di certo saltuario. Dagli esami risulta comunque una negatività quindi escluderei un uso ripetitivo”.

Su eventuali altri uomini frequentati: “Sicuramente da marito sono cose che lasciano una ferita, soprattutto i primi tempi, ma andando avanti si deve usare la ragione perchè tutto questo in confronto a ciò che le è capitato non è nulla, le è stata tolta la vita, sono cose ininfluenti rispetto a ciò che ha subito e che ha subito anche la mia famiglia e sua mamma”. Dalle indagini è emerso anche il dna di diversi uomini sul reggiseno di Alice Neri: “Pare sia Dna da contaminazione di raccolta prove di due carabinieri che erano sul posto, non c’entravano altri uomini, almeno così sembra, ma è chiaro che dobbiamo aspettare gli esiti definiti degli esami”.

ALICE NERI, NICHOLAS RICORDA LA SERA DELLA MORTE

Sull’ultima volta che ha visto Alice Neri: “Era il 17 novembre dopo il lavoro, ci siamo visti per poco perchè lei è uscita poco dopo senza neanche prepararsi e poi non l’ho più vista. Io e mia figlia ci siamo addormentati insieme e la mattina dopo non l’ho vista nel letto quindi da lì sono partite tutta una serie di telefonate. Quella sera – ha ribadito – ho passato la sera con mia figlia, abbiamo giocato, guardato i cartoni, cose da genitori e figli poi arrivati ad una certa ora l’ho fatto addormentare ma dalla stanchezza sono crollato anche io, avrei voluto aspettarla da sveglio ma mi sono accorta della sua assenza solo il giorno dopo. Lei non era solita tornare tardi, la sera usciva una sera o due al massimo. Ma poi era in suo diritto farlo”.

Chiusura sulla bimba che Nicholas e Alice Neri hanno avuto 4 anni fa: “Il primo mese è stato un po’ di assestamento, siamo stati a casa dei genitori perchè anche io avevo difficoltà. Abbiamo fatto di tutto per restarle il più vicino possibile e ad oggi sta abbastanza bene grazie anche all’aiuto di mia mamma”.











