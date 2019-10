Alice Peroni, chi è figlia Syria/ Oggi compie 18 anni: mamma “ci fai girare la testa”

Alice Peroni compie 18 anni. La figlia di Syria è diventata maggiorenne e ad annunciarlo e proprio la mamma. La cantante, al secolo Cecilia Syria Cipressi, ha pubblicato una dedica tenerissima per la sua piccola che entra ufficialmente nel mondo degli adulti. «Ti ringrazio solo per essere stata la bambina che sei stata, l’adolescente delicata e sensibile in ogni dove ed ora una piccola donna che sta sbocciando, saggia, caparbia e piena di curiosità!», ha scritto Syria su Instagram. La sua Alice compie 18 anni che per lei «sono il frutto di una vita speciale che non si può descrivere in due parole». Un traguardo che è al tempo stesso un appuntamento della vita in cui si arriva di fronte «a qualcosa di estremamente profondo e indissolubile». Syria ha quindi voluto ringraziare la figlia per averle cambiato la vita da quel primo ottobre 2001 in cui è nata. «Ci hai fatto girare la testa dalla felicità di averti messa al mondo. Buon compleanno bambina mia con immensa stima. La tua mamma», ha concluso. Clicca qui per visualizzare il post integrale.

ALICE PERONI, CHI È LA FIGLIA DI SYRIA: OGGI COMPIE 18 ANNI

Ma non è la prima dedica per la figlia Alice Peroni. Syria nel 2003 scrisse “Lettera ad Alice”, quando sua figlia aveva solo due anni. Era un brano scritto quando l’aspettava. «Lei è il mio idolo in eterno. L’altro giorno si parlava di amicizia ed io le ho detto che avrei voluto avere una amica del cuore come lei quando avevo la sua età», disse Syria in un’intervista a Vieni da me. Lontana dal mondo televisivo, Alice Peroni nei mesi scorsi comunque ha fatto un piccolo debutto musicale. Ha infatti duettato col padre, Pierpaolo Peroni, nella cover di “It Takes a Fool to Remain Sane”, celebre successo degli Ark degli anni 2000. Dunque, la nuova versione del brano è stata realizzata dallo storico produttore di 883 e Max Pezzali insieme alla figlia nata dal matrimonio con Syria. Per l’occasione è stato anche girato un video che vede protagonista la stessa 18enne. Ma per ora non ha ancora seguito le orme della madre, chissà in futuro… Il talento non le manca.





