Syria/ Cecilia Cipressi, i figli Alice e Romeo i suoi “idoli”, e sul marito Pierpa: “Non siamo perfetti ma…”

Syria si è presentata a Sanremo Giovani nel 1995 per la prima volta interpretando “Sei bellissima” della Bertè. In merito, intervistata da Caterina Balivo durante “Vieni da me”, ha confidato di provare moltissima stima per la cantante: “Loredana per me è un grande punto di riferimento, è atipica, diversa, affascinante…”. Cecilia Cipressi racconta gli esordi nella musica un po’ difficili, e parlando con il padre discografico rivela: “Lui era un punto di riferimento e mi ha spiegato le dinamiche di questo mestiere. A Sanremo non veniva con me ma me lo ritrovavo…”. L’artista tornerà sul palco del Festival il venerdì sera con un duetto insieme ad Anna Tatangelo: “Lei è straordinaria, ce la metteremo tutta! Sono felice che sia tornata con Gigi”. Nel 2003 ha scritto “Lettera ad Alice”, per la sua prima figlia: “Canzone scritta per lei quando l’aspettavo… ormai 17enne, la mia piccola donna. Lei è il mio idolo in eterno. L’altro giorno si parlava di amicizia ed io le ho detto che avrei voluto avere una amica del cuore come lei quando avevo la sua età. È una ragazza che dà tanto, è speciale, forte, intelligente, in gamba!”.

Syria: la musica, i figli e l’amore

Syria dopo aver ricevuto il videomessaggio della figlia che le ribadisce il suo affetto, parla anche del secondogenito Romeo che invece ha sei anni. “E’ il bambolotto di Alice. È molto bizzarro, ha una memoria incredibile”. Spazio poi per il marito Pierpaolo Peroni, anch’esso produttore discografico che ha lanciato gli 883 insieme a Claudio Cecchetto (attualmente manager di Max Pezzali). “Ci siamo conosciuti durante una festa di una radio a Bologna. Pierpa era un mio fan… a prima vista rimango colpita e mi sono innamorata subito ma il corteggiamento è stato lunghissimo perché ci abbiamo messo tanto perché è una persona molto particolare, non ci siamo lasciati andare subito. Stiamo insieme da 18 anni. Sono una ragazza fortunata perché ho trovato un marito speciale che mi ha fatto vivere anni incredibili e tutt’ora dà tanto, non siamo perfetti ma c’è un bell’equilibrio”.

