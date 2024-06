Alice Sabatini e Gabriele Benetti si sono sposati/ Foto e video: chi è il marito dell’ex Miss Italia

Alice Sabatini e Gabriele Benetti si sono sposati: i dettagli del matrimonio

Tra i tanti matrimoni che si sono celebrati lo scorso fine settimana c’è anche quello dell’ex Miss Italia Alice Sabatini. Sabato 22 giugno è convolata a nozze col fidanzato Gabriele Benetti nella chiesa di Santa Maria di Castello a Tarquinia. Una celebrazione romantica, alla quale hanno partecipato circa 120 invitati, che si sono spostati poi in un resort a Montalto di Castro, un luogo immerso nel verde, dove la modella ha stupito tutti con un cambio d’abito.

Se per il primo abito, portato in chiesa, Alice Sabatini ha optato per un total white dalla scollatura a cuore totalmente liscia e la ginna vaporosa, senza ricami o inserti particolari, per il secondo abito ha sfoggiato un corpetto molto più lavorato, seppur ancora con scollatura a cuore. È stata proprio la coppia, qualche tempo fa, ad annunciare le imminenti nozze: “Felici così come 7 anni fa, per me è un Sì. Una sorpresa bellissima e inaspettata. I fiori, il tramonto e tu, bello e pieno di amore come sempre. Ti amo”, aveva raccontato l’ex Miss Italia.

Chi è Gabriele Benetti, marito di Alice Sabatini

Gabriele Benetti è un giocatore di basket, stesso sport praticato da Alice Sabatini. I due sono legati dal 2016 e la modella, in un’intervista a Diva e Donna, aveva così parlato di lui e del loro rapporto: “Oltre alla passione per lo sport, condividiamo anche quella per i viaggi: non ci piace stare fermi e quest’estate la stiamo vivendo al massimo, dal mare alla montagna, sempre in giro”. Alice desiderava un matrimonio nel “rispetto delle tradizioni perché crediamo nel significato e nella sacralità del momento”.

Intanto su Instagram sono tanti gli scatti condivisi dagli invitati, e riproposti poi dalla stessa Alice Sabatini, che raccontano la cerimonia e i festeggiamenti delle nozze. Dai fiori agli abiti indossati fino alla torta millefoglie scelta per il gran finale della coppia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Sabatini (@alice.sabatini)













© RIPRODUZIONE RISERVATA