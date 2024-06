Daniela Ferolla e Vincenzo Novari si sono sposati/ Foto e video del matrimonio: fiume di Vip e doppio abito

Daniela Ferolla e Vincenzo Novari si sono sposati: i dettagli del matrimonio

Dopo 20 anni di amore, Daniela Ferolla e Vincenzo Novari sono diventati marito e moglie. L’ex Miss Italia, oggi conduttrice della trasmissione UnoMattina, e il suo manager sono convolati a nozze sabato 22 giugno a Roma, nel Castello di Tor Crescenza, vicino a Ponte Milvio, in una cerimonia ricca di ospiti vip. All’evento, come testimoniano anche gli scatti trapelati su Instagram, hanno partecipato, tra gli altri, Mara Venier e sua figlia Elisabetta Francini, la conduttrice Monica Setta, Angela Melillo, Fabiola Sciabbarrasi, Simona Ventura e il futuro marito Giovanni Terzi.

Per il suo matrimonio, Daniela Ferolla ha deciso di stupire i presenti e il marito con un cambio d’abito. Ha dunque indossato due abiti diversi: un primo molto classico e total white, con scollo a V e un ricamo di piccole perline nella parte posteriore. Il secondo, invece, è più da festa: si tratta di un abito lungo di Luisa Beccaria completamente ricoperto di paillettes.

Il rito civile è stato celebrato da Massimo Marcuccetti Fazzi, che è un amico della coppia. L’uomo, oltre a condividere scatti e video dell’evento (che trovate alla fine dell’articolo), ha dedicato loro parole di grande stima e affetto: “Una storia d’Amore appassionata e appassionante che da oltre vent’anni insegna che c’è un solo modo d’amare ed è il Vostro, ed un unico epilogo possibile: questo. Una storia d’Amore tutta racchiusa in un sorriso e in occhi lucidi di beatitudine. Noi felici e festanti spettatori commossi e persi in si tanta bellezza femminile e in altrettanta solida concretezza maschile. A Daniela&Vincenzo ed alla loro felicità condivisa”.

Daniela Ferolla e Vincenzo Novari si sono conosciuti nel 2004 e da allora sono rimasti sempre uno accanto all’altro. Hanno 25 anni di differenza: lei ne ha 40, lui 65, ma questo non è mai stato per la coppia un ostacolo.

