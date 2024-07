La bellissima miss Italia Alice Sabatini è innamoratissima del suo Gabriele Benetti, il famoso cestista con il quale si è sposata poco tempo fa. Il settimanale Chi li ha intervistati, chiedendogli innanzitutto se fossero felici. Alice ha spiegato di aver vissuto per otto anni l’amore con il suo Gabriele, e che, ovviamente, non sono mancati i momenti difficili. “Il sorriso non ci è mai mancato”, dice, sottolineando che prima di essere una coppia sono migliori amici. Poi, la bella miss Italia ha anche parlato della tappa a Parigi, fatta durante il viaggio di nozze per vedere le Olimpiadi 2024, raccontando come quell’atmosfera sia sempre magica. Del resto, lei come Gabriele Benetti è innamorata dello sport: “Lo sport ha sempre fatto parte della mia vita e ne vado orgogliosa”.

Alice Sabatini e Gabriele Benetti si sono sposati/ Foto e video: chi è il marito dell'ex Miss Italia

Per chi non se la ricorda, Alice Sabatini è stata una delle Miss maggiormente al centro del gossip per via della risposta che diede quando il presentatore aveva chiesto in quale anno della storia avrebbe voluto vivere. A Chi, Alice ha parlato della gaffe, dicendo che purtroppo in televisione capita di essere dapprima un re, poi diventare subito polvere. “Avevo solo diciotto anni quando è successo, e sono stata bullizzata ovunque”, ha confessato la Sabatini, che poi ha aggiunto di aver preso ben 15 chili, altro motivo per cui è stata presa in giro dal web.

Alice Sabatini: “Quando mi bullizzavano in strada Gabriele mi proteggeva”

Durante i suoi momenti più difficili c’è sempre stato Gabriele Benetti al suo fianco, tenendola per mano e abbracciandola quando per strada qualcuno la insultava o le faceva una brutta battuta. “Mi ha fatto sentire protetta”, spiega: “Anche mia madre mi diceva che nonostante tutto, sono una ragazza in gamba”. Poi racconta del difficile momento in cui ha preso tanti chili. A Chi, ha aggiunto di non essere stata bene e di aver sofferto psicologicamente e fisicamente, dato che lo stress le scatenava insulino-resistenza: “Volevo mollare, restituire la corona”.

A luglio dello stesso anno ha però conosciuto Gabriele, che nei suoi confronti è sempre stato protettivo. Proprio lui le ha detto di essersi innamorato di lei grazie al fatto di sentirsi libero di essere sé stesso, fino al momento del matrimonio tra Gabriele Benetti e Alice Sabatini, celebrato in grande stile tra frasi romantiche e promesse di un per sempre. “Noi lo sapevamo già, ci amavamo prima come adesso”.