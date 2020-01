Alice Sabatini/ “Ingrassata 15 kg dopo Miss Italia: ero in depressa, periodo nero…”

Alice Sabatini, ex Miss Italia, Ventitré anni, un compagno, Gabriele, al suo fianco da tre anni e tanta voglia di vivere. Ragazza con le idee chiare, i fondamentali giusti, la famiglia, gli affetti, ben sostenuta da chi le sta accanto, ha saputo rovesciare le avversità in occasione di crescita, insegnamento. E ora marcia, sembra, nella giusta direzione. A quando il matrimonio con Gabriele? “Dopo tre anni di convivenza, prima a Roma e poi a Milano, ci stiamo seriamente pensando. Dove sarà? Non sappiamo ancora, di sicuro in una spiaggia davanti al mare”, racconta intervistata da Diva e Donna. E del suo presente parla oggi con estremo entusiasmo: “Mi reputo una ragazza fortunata. Sto progettando il mio futuro come lo sognavo da bambina. Sono felice anche della mia situazione sentimentale. Dopo varie esperienze, ho capito cosa non volevo. Basta con i ragazzi ossessivi che ti tarpano le ali. Emotivamente fragili. Il mio è un lavoro che non favorisce la serenità di un partner immaturo e insicuro. Non si vive bene con la gelosia e io sono uno spirito libero”.

Alice Sabatini, problemi di peso dopo la vittoria di Miss Italia

Alice Sabatini rivela di avere avuto ragazzi gelosi ma, fortunatamente, nulla di patologico. “Ho un carattere forte. So cosa voglio e non ho problemi a comunicarlo. A costo di litigate accese, ho sempre detto la mia. In questo somiglio a mia madre Fabiola. Scorpione ascendente Scorpione. Mamma è il mio idolo”. Poi si passa alla carriera, dalla corona al buio. “Miss Italia’ doveva essere la svolta della vita, ma le ha scavato un baratro: “Un mese dopo la vittoria pesavo 15 kg in più. Un disastro. Mangiavo schifezze a più non posso. Sono entrata in depressione di testa. Un periodo nero. Prima, attaccata su tutti i fronti, poi questo sbalzo di peso. Quindici chili in più, tutti sulla parte alta, il viso, il seno e la pancia. Dovevo portare in giro l’immagine della ragazza più bella d’Italia e mi ritrovavo con questa faccia gonfia. Rifiutavo di mettermi la corona. Reazioni? Attacchi di panico, mai avuti prima. Sono finita all’ospedale disidratata per una dieta sbagliata a base di verdure crude e poca acqua. Ho rischiato il blocco renale. Avevo toccato il fondo. Scopro di essere celiaca… Da allora mangio tutto! Ho perso 4 kg in una settimana. Mi sono sbloccata di testa. È stato fondamentale anche Gabriele”.

