Alice Sabatini, Miss Italia/ Dopo la corona: strani chili di troppo e nuovo fidanzato

Alice Sabatini, dopo aver vinto Miss Italia 2015, si è un po’ defilata dal mondo della televisione. La reginetta di bellezza, dopo essere stata incoronata era divenuta celebre per le sue dichiarazioni. La ragazza infatti, aveva confidato che le sarebbe piaciuto vivere durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli anni successivi alla consacrazione e il primo posto al concorso di bellezza di Patrizia Mirigliani, la Sabatini non ha passato un bel periodo. Ed infatti, ha dovuto anche “combattere” con qualche chilo di troppo e, intervistata tra le pagine di Nuovo, ha spiegato cosa le era realmente accaduto. Nel 2016, si era presentata per cedere la corona, presentandosi con le forme un poco arrotondate e morbide. Qualcuno infatti, in quella occasione aveva anche pensato che potesse essere in dolce attesa. A svelare quello che è accaduto è stata la diretta interessata, parlando anche delle condizioni di stress vissute dopo avere vinto il concorso.

Alice Sabatini, dopo Miss Italia la nuova vita e l’amore

“Qualche mese dopo l’elezione a Miss Italia, nel settembre 2015, conducevo una vita stressante per i troppi impegni. Mi si è alzato il livello di cortisolo, cioè l’ormone dello stress e questo ha causato un aumento di peso: ero ingrassata quindici chili e non ne capivo il motivo”, ha raccontato Alice Sabatini tra le pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Dopo avere seguito alcune diete fallimentari, ha capito che il problema era un altro: “Ho fatto una serie di analisi: mi ci sono voluti mesi per scoprire non solo di essere celiaca, ma che era tutto dovuto allo stress”. Attualmente Alice ha ritrovato la perfetta linea e vive la sua storia d’amore con Gabriele Benetti, giocatore di pallacanestro: “Fin da subito abbiamo deciso di andare a convivere a Roma: è stato molto naturale. All’inizio avevo un po’ di paura ma ho capito che lui è l’uomo della mia vita. Anche se ho messo subito in chiaro le cose: non voglio fare la casalinga!” – ha raccontato la Sabatini a Diva e Donna.

