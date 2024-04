Alice Scagni, la madre incontra il figlio Alberto condannato per l’omicidio/ “Deve essere curato”

Antonella Zarri, madre di Alice Scagni e di Alberto, condannato a 24 anni e 6 mesi di carcere anche in Corte d’Assise d’appello a Genova per l’omicidio della sorella, ha incontrato il figlio dopo l’aggressione subita in carcere e ha ribadito la necessità di un trasferimento in una struttura diversa perché “deve essere curato“. Da tempo, la donna e suo marito conducono una battaglia per sensibilizzare le autorità sulla vicenda e sulla complessità del caso che riguarda i loro figli.

La sentenza di secondo grado ha confermato l’esito del primo nonostante il riconoscimento della seminfermità mentale: Alberto Scagni, secondo l’accusa, avrebbe premeditato il delitto compiuto sotto casa della vittima il 1° maggio 2022. Secondo la famiglia, il giovane dovrebbe essere destinato a una Rems, una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, perché le sue condizioni sarebbero incompatili con la detenzione. Al Corriere della Sera, la mamma ha ripetuto il suo punto di vista sottolineando alcuni aspetti che ritiene nevralgici in una storia in cui continua a sentirsi inascoltata, “abbandonata” dalle istituzioni. L’intervenuta archiviazione dell’indagine che era stata aperta, su impulso di una sua denuncia, contro due agenti e una dottoressa della Salute mentale (perché a suo dire avrebbero sottovalutato i reiterati allarmi e le richieste di aiuto dei familiari sull’aggressività crescente del figlio, proprio a ridosso dell’assassinio), non avrebbe fatto altro che confermare il suo sentimento di sfiducia nel sistema giustizia.

Antonella Zarri, madre di Alberto e Alice Scagni: “Mio figlio va curato, in carcere non guarirà”

Per la madre di Alberto e Alice Scagni, il carcere non farà altro che peggiorare la situazione e le condizioni del figlio non sarebbero affatto compatibili con un regime detentivo. Pur riconoscendo la gravità di quanto commesso, la donna insiste sulla necessità di un intervento che consenta di fornirgli assistenza adeguata anche attraverso il trasferimento in una struttura Rems. La donna, come dichiarato al quotidiano, critica anche i tempi del processo definendo il secondo grado appena concluso come “un appello sprint” nel quale tutto sarebbe stato già “scritto” prima di emettere il verdetto: “Il mostro – ha detto Antonella Zarri – va dimenticato in fretta così da lavarsene le mani“.

Per Alberto Scagni, il pm aveva chiesto l’ergastolo. La madre sostiene che questo deriva dal fatto che, nonostante le perizie che dimostrano i disturbi del figlio, ancora oggi qualcuno nutrirebbe dubbi sulla sua condizione di “persona malata” che come tale, invece, “andrebbe curata, non buttata in carcere e dimenticata“. Poche ore prima che Alice Scagni venisse uccisa dal fratello con 19 coltellate, quest’ultimo telefonò al padre inveendo contro la famiglia e la stessa sorella. Minacce sempre più frequenti ed esplicite da spingere i genitori ad allertare la polizia nel tentativo di arginare quell’escalation di aggressività, senza però ottenere il supporto che la famiglia avrebbe voluto.











