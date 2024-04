Processo Alberto Scagni, archiviate posizioni poliziotti e dottoressa/ La mamma: “Sentenza già scritta”

Storie Italiane torna a trattare il caso di Alberto Scagni, in collegamento vi era la madre, la signora Antonella, che ha commentato la notizia dell’archiviazione circa le indagini su poliziotti e dottoressa di igiene montale: “Il 17 luglio del 2022 a due mesi dalla morte di Alice, avevano già detto che tutti avevano svolto i loro compiti. La Procura era già tranquilla, un’archiviazione già scritta a due mesi dalla morte di Alice. Io credo che il nostro lavoro sia stato in qualche modo utile per fare dire che non è obbligatorio che il 112 esca a fronte di una famiglia che chiedere aiuto, chiamare un numero di emergenza in Italia è un po’ come girare la ruota della fortuna, questa è la conclusione dell’archiviazione”.

La madre ha aggiunto: “Oggi siamo in Aula per il processo ad Alberto Scagni e la procura vuole riportare in auge il fatto che Alberto sia capace di intendere e di volere”. Eleonora Daniele, in diretta tv a Storie Italiane, commenta: “Purtroppo sulle malattie psichiatriche ci sono enorme sottovalutazioni, pensano che siano racconti di Serie B, oggi questo è un problema italiano enorme, di vario genere, che abbraccia mille problematiche anche strutturali, ma mi dispiace dire che i pregiudizi su certe denunce che vengono fatte ci sono”. La mamma di Alberto Scagni ha precisato: “Lui era autonomo fino all’autunno 20-21 quando poi è degenerata la sua salute mentale e ci siamo rivolti alle figure competenti”.

CASO ALBERTO SCAGNI, ANTONELLA: “ABBIAMO DENUNCIATO L’1 MAGGIO MA NON LAVORA NESSUNO IN QUEL GIORNO”

Antonella ha ripreso la parola: “Noi abbiamo denunciato l’1 maggio e in Italia l’1 maggio non si lavora, in che Paese viviamo? Noi abbiamo denunciato tutto e non hanno nemmeno registrato la telefonata, questo è un Paese civile?”. Eleonora Daniele ha aggiunto: “Non c’è risposta davanti ad una morte di mia figlia, c’è solo tanta rabbia”. Chiosa dell’avvocato Grassani: “Io conosco tanti casi di poliziotti che sono intervenuti che hanno salvato delle vite altrimenti passa un messaggio sbagliato”.











