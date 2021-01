Alicia Vikander/ Il marito Michael Fassbender? Ecco dove l’ha conosciuto!

Come si sono conosciuti Alicia Vikander, stasera su Rai 2 con La ragazza dei tulipani, e il marito Michael Fassbender? La donna ha conosciuto il suo futuro sposo nell’autunno del 2014 quando entrambi lavoravano sul set del film La luce sugli oceani. Si sono poi sposati nell’ottobre del 2017, precisamente il 14, a Ibiza. Sono una coppia veramente splendida, giovani e bellissimi tutti e due. Inoltre in comune hanno la passione per il cinema e per la recitazione che ha permesso loro anche di conoscersi. Come spesso accade sul jet set i vip si sposano tra di loro, l’augurio che possiamo fare a questa coppia però è che non finisca troppo presto come capita purtroppo altrettanto frequentemente.

Alicia Vikander e Michael Fassbender, le loro carriere

Conosciamo un po’ più da vicino la carriera di Alicia Vikander e Michael Fassbender. La ragazza è nata a Goteborg il 3 ottobre del 1988. Inizia la sua carriera in patria, in Svezia, arrivando però molto giovane al cinema americano nel 2013 con Il quinto potere di Bill Condon dove abbiamo visto anche Benedict Cumberbatch. Nel 2021 la vedremo ancora al cinema con The Green Knight di David Lowery. Michael Fassbender ha 11 anni più di lei ed è nato a Heidelberg in Irlanda anche se ha la cittadinanza tedesca. L’esordio arriva nel 2007 nel film 300 di Zack Snyder. L’ultimo film in cui ha recitato è Kung Fury 2 di David Sandberg.



© RIPRODUZIONE RISERVATA