Alida Chelli, chi è prima moglie di Walter Chiari/ La carriera tra film, teatro e le foto hot su Playboy

Alida Chelli: dalla la storia d’amore con Walter Chiari alla nascita del figlio Simone, la carriera tra cinema, teatro e servizi hot

Alida Chelli si è ritagliata uno spazio importante nel mondo della recitazione, del teatro e del cinema italiano. È stata la prima moglie di Walter Chiari, recitò in diversi film e spettacoli a teatro. Prevalentemente ingaggiata come cantante, Alida Chelli recitò nel 1978 in Quando dico che ti amo oppure in Rugantino, assieme al collega attore Enrico Montesano. Un anno dopo rieccola nel cast di Cyrano con Domenico Modugno e nel 1990 in Aggiungi un posto a tavola assieme Johnny Dorelli.

La prima moglie di Walter Chiari nel 1978 fece discutere il servizio per il magazine erotico Playboy, dove posò nuda portando all’apice la sua popolarità. Dalla storia d’amore con il celebre attore Walter Chiari, è invece nato il figlio Simone Annicchiarico, oggi affermato conduttore televisivo. Dopo la separazione da Walter Chiari, l’attrice ha avuto una relazione con il conte Riccardo Rocky Agusta e in seguito con il conduttore Pippo Baudo

Alida Chelli, sempre vicina Walter Chiari, anche dopo la separazione: i ricordi del figlio Simone

Per il figlio Simone Annicchiarico, papà Walter Chiari e mamma Alida Chelli hanno sempre rappresentato un punto fermo nella sua vita. Malgrado la separazione, la famiglia è rimasta sempre unita, come evidenziato dal figlio in una bella intervista rilasciata sulle pagine de L’espresso, dove ha ricordato nostalgicamente i tempi che furono.

“Mio papà ti rapiva l’attenzione e gli affetti. Tutti sentivano che aveva un cuore grande e una testa libera da qualsiasi tipo di vincolo. Per questo lo perdonavano sempre. Di cosa lo perdonavamo? Delle fughe, delle assenze, di dare cento appuntamenti contemporanei e non rispettarli, di non presentarsi in teatri strapieni, di bucare addirittura l’ultima puntata di ‘Fantastico’: sgarbi imperdonabili nel mondo dello spettacolo. Ma appena chiedeva scusa, riconquistava il pubblico e gli amici”.

