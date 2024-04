Alimentazione in gravidanza, prof Calabrese: “Bene i grassi insaturi”/ “Ecco quali cibi evitare”

Il professor Giorgio Calabrese è stato ospite stamane di Uno Mattina per parlare dell’alimentazione durante la gravidanza. Il noto nutrizionista premette: “La gravidanza non è una malattia è un cambiamento positivo, bisogna stare molto attenti nel capire che non siamo in due e mangiamo per due, mangio io mamma ma alcune cose vanno per due come il ferro, la vitamina b12, bisogna mettere in condizione il feto di crescere, Non dobbiamo quindi mangiare di più in gravidanza, ma mangiare di più alcune cose. Nel primo trimestre non abbiamo bisogno di crescere come peso, nel secondo trimestre mettiamo invece 150 calorie in più al giorno ma soprattutto proteine per ossa e imnmunoanticorpi”.

Marmellata, tutti i trucchi per un prodotto sano/ Fra muffe, lavaggio della frutta e il terribile botulino

Il prof Calabrese ha proseguito, sempre soffermandosi sull’alimentazione da tenere durante la gravidanza: “I cibi da preferire in gravidanza sono quindi le proteine senza mai togliere i carboidrati e con la giusta dose di grassi che devono essere insaturi, a cominciare dall’olio extravergine, ma anche il pesce, e la carne bianca e un po’ di carne rossa, sono elementi che non devono mai mancare in una donna incinta. I cibi da evitare sono invece quelli crudi come carne, pesce, può verificarsi la tocsoplasmosi, anche i prosciutti crudi, meglio il prosciutto cotto e stiamo molto attenti al sushi che è cucinato a basso temperatura. Quindi non crudo in gravidanza”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA