Cosa sono i cosiddetti alimenti a caloria negativa? E soprattutto esistono? Cerchiamo di scoprirlo assieme partendo dall’assunto che con questi termini si indicano quegli alimenti che di fatto non producono calorie o che ne hanno talmente poche che vengono subito bruciate dal nostro corpo. In certe situazioni ne avrebbero ancora di meno rispetto a quelle che invece vengono consumate durante l’azione digerente ed è per questo che si definiscono appunto alimenti a caloria negativa. Ne parla Cook del Corriere della Sera, sottolineando come questi cibi si possono ovviamente mangiare senza preoccuparsi delle calorie, essendo appunto “negativi”. Di fatto, solamente mangiandoli, riusciamo a consumare l’energia necessaria appunto per compensare il loro apporto calorico e se fosse così per tutti i prodotti mangeremmo cibo a volontà.

Guida Michelin 2025, 12 nuovi ristoranti italiani/ Da Olmo di chef Oldani ad Alain Duchesse: l'elenco

Purtroppo non è così e bisogna fare attenzione ad un ristretto club dove troviamo al suo interno tutti quegli alimenti che hanno pochissime calorie e che, come facilmente intuibile, è composto soprattutto da frutta e verdura. Ma quali sono questi alimenti a caloria negativa? Cook ci fornisce l’elenco, a cominciare dal sedano, il cui apporto calorico è di sole 16 calorie ogni 100 grammi.

La dieta del digiuno intermittente funziona?/ Dalla 16/8 alla 5:3, gli schemi più utili per perdere peso

ALIMENTI A CALORIA NEGATIVA, CETRIOLO ALLE ZUCCHINE

Attenzione anche al cetriolo, che scende invece a 12 calorie, mentre con le zucchine si sale a 17, così come l’indivia. Ci sono poi due frutti come il pompelmo e la papaya che sono molto ricchi di acqua e che contengono rispettivamente 42 e 43 calorie ogni 100 grammi. Ma sono davvero a caloria negativa? Si è domandato sempre Cook. Quando noi ci sediamo a tavola e mangiamo, nel nostro corpo avviene il processo cosiddetto della termogenesi indotta dalla dieta, noto comunemente come TID, che varia a seconda di quello che consumiamo.

Ad esempio, quando ci stiamo cibando con prodotti molto proteici, come ad esempio la carne, è noto e risaputo che il dispendio di energia richiesto sia maggiore. Di contro ci sono alimenti che sono invece ricchi di fibre e con poche calorie, che richiedono il consumo di una quantità scarsa di energia.

"Dieta ricca di zuccheri non sazia ed infiamma intestino"/ Dottor Laffranchi: "Ecco come sostiturli"

ALIMENTI A CALORIA NEGATIVA, LA SCIENZA NON LI RICONOSCE

A dirla tutta la scienza non riconosce l’esistenza di alimenti a caloria negativa in quanto secondo la stessa disciplina non esiste alcune alimento che fornisce una quantità di energia inferiore a quella necessaria per bruciarlo, ma riconosce comunque l’esistenza di prodotti molto poveri, dove ad esempio vi è un equilibrio o comunque un bilancio energetico leggermente positivo. Stiamo parlando sempre di frutta e di verdura che risultano quindi perfetti per coloro che vogliono mettersi a dieta e perdere il peso iun eccesso.

Tra l’altro, al di là dell’effetto dimagrante, questi alimenti dovrebbero essere sempre presenti sulle nostre tavole in quanto permettono il senso di sazietà, e soprattutto contengono quei micronutrienti fondamentali per il nostro benessere. Possiamo quindi affermare che gli alimenti a caloria negativa forse non esistono ma ve ne sono molti con pochissime calorie e che sono perfetti per una dieta sana ed equilibrata.