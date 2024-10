La dieta del digiuno intermittente funziona? Diversi studi rispondono in maniera affermativa, sottolineando come questo tipo di piano alimentare che prevede delle fasi in cui non si tocca cibo, può portare realmente ad una perdita del proprio peso. Attenzione, guai a realizzarsi la dieta del digiuno intermittente a casa da soli, bisogna sempre recarsi da un medico specialistica che vi saprà consigliare il miglior piano alimentare in base al vostro corpo e ad eventuali vostre patologie.

"Dieta ricca di zuccheri non sazia ed infiamma intestino"/ Dottor Laffranchi: "Ecco come sostiturli"

Detto questo, negli ultimi anni tale tipo di regime dietetico è divenuto molto popolare in quanto è semplice ridurre il proprio peso: basta non mangiare. Inoltre, come ricorda Today, si tratta di una dieta facile in quanto la privazione del cibo è solo temporanea, e chi la pratica sa che potrà tornare a breve a mangiare. E’ apprezzata sia dagli uomini che dalle donne ed è inoltre seguita non soltanto da chi intende perdere peso ma anche da chi vuole vivere una vita più sana e quindi possibilmente più longeva.

Dieta Antonino Cannavacciuolo: “Pane a salame la mia merenda”/ “Ora mangio sano, la cena? Non troppo tardi”

LA DIETA DEL DIGIUNO INTERMITTENTE, COSA SUCCEDE AL NOSTRO ORGANISMO

Ma cosa succede quando si pratica la dieta del digiuno intermittente? In poche parole nel nostro corpo si innesca una risposta biologica dovuta appunto al poco cibo che apportiamo, la cosiddetta “metabolic switching”, che porta le nostre cellule a bruciare il grasso corporeo. Per dirla in parole ancora più semplici, non essendoci cibo le nostre cellule devono nutrirsi e vanno quindi a “mangiare” il grasso, favorendo così la perdita di peso.

Inoltre, attraverso questo tipo di alimentazione, si resetta il nostro metabolismo, trasformando di fatto la nostra vita. Stando ad alcuni studi, sembra che questo regime alimentare funzioni meglio per gli uomini e le donne di una certa età, quindi subito dopo la meno/andro pausa, mentre per le persone giovani funzionerebbe un po’ meno, ma in ogni caso è spesso e volentieri dopo i 40 anni che una persona tende magari a mettersi a dieta o a vedersi un po’ più pesante, di conseguenza risulta essere perfetta.

IL RISTONAUTA/ L'alta cucina valtellinese da stella Michelin al Quattro Stagioni - La Fiorida

LA DIETA DEL DIGIUNO INTERMITTENTE, ECCO IN COSA CONSISTE

Ma come funziona nel dettaglio la dieta del digiuno intermittente? Today sottolinea come esistano svariati modelli, a cominciare dallo schema 16/8 in cui si deve digiunare per 16 ore di fila, per poi pranzare nelle restanti 8 ore del giorno. Ci si ciba solo con due pasti al giorno, saltando o la colazione o la cena, e quando si mangia bisogna comunque cucinare dei cibi salutari e in ogni caso mai abbondanti, quindi delle porzioni misurate.

Tale modello va seguito per due giorni alla settimana, mentre lo schema 5:3 prevede che per due giorni alla settimana si introiti solo 5-600 calorie, mentre nel resto dei giorni si mangi normalmente. Infine c’è lo schema di tipo Eat-stop-eat, che si traduce in mangia, fermati, mangia, in cui non si tocca cibo per 24 ore per uno o due giorni alla settimana.