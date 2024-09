La dieta per ridurre la pancia gonfia è senza dubbio uno dei piani alimentari più gettonati, sia dalle donne quanto gli uomini. Il problema del gonfiore di pancia è legato a diverse situazioni, nella maggior parte dei casi riguardanti l’apparato digerente, e nel contempo è un aspetto antiestetico che dà fastidio a molti, a cominciare da coloro che hanno un peso forma ma che risultano avere la “pancetta”. Con la dieta questo problema si può superare, così come specificato dal quotidiano Il Messaggero tramite il proprio sito online, interpellando una grande esperta in materia, leggasi la dottoressa del San Camillo di Roma, Maria Grazia Carbonelli, dietologa.

In Italia, così come nel resto del mondo, sono milioni le persone che si sentono “gonfie”, e la prima cosa da fare è un semplice trucco: mangiare in modo migliore. Attenzione, non stiamo riferendoci ad una dieta più sana, ma proprio al gesto fisico del mangiare il cibo. Masticando lentamente e in maniera regolare i nostri pranzi e le nostre cene, senza quindi ingurgitare gli alimenti nel giro di pochi secondi, si favorisce una corretta digestione, e ciò rende sicuramente la pancia meno gonfia.

DIETA CONTRO LA PANCIA GONFIA: NO ALLE BEVANDE GASSATE

Attenzione anche alle bevande gasate, che dovrebbero essere eliminate dalla nostra dieta giornaliera, se non in casi eccezionali, e anche il masticare le cicche, le cosiddette gomme americane o chewing gum, può essere un alleato della pancia gonfia: con quel movimento della bocca e della mascella si introduce l’aria nello stomaco, con tutto ciò che ne consegue.

Altri cibi da evitare una dieta per ridurre la pancia gonfia, sono senza dubbio i legumi, a cominciare da fagioli, ceci e lenticchie, ma anche i piselli. Sono alimenti assolutamente salutari e sempre consigliati da nutrizionisti e dietologi, ma non sono adatti a chi ha la pancia gonfia in quanto producono del gas. Di conseguenza, coloro che vorrebbero comunque cibarsene, dovrebbero mangiarli passati, quindi in un classico passato di verdura, o decorticati, sempre come consiglia l’esperta.

DIETA CONTRO LA PANCIA GONFIA: OCCHIO AD ALCUNE VERDURE…

Altro elemento da evitare in una dieta anti pancia gonfia sono le verdure ricche di fibre. Anche in questo caso parliamo di alimenti assolutamente sani, e sono soprattutto finocchi, carciofi, cime di rape, ma anche melanzane e cavoli di Bruxelles, che possono causare del gas. Vanno bene invece le zucchine, i passati di verdura o l’insalata. Altra nota dolente sono i carboidrati, a cominciare dalla pasta e dal pane, due alimenti tipici della dieta italiana.

Bisogna cercare di non esagerare con le porzioni, mentre il pane andrebbe tostato prima di mangiarlo. Anche la frutta estiva non va bene per chi vuole “ridurre” la pancia, in quanto contiene zuccheri semplici, mentre sono molto consigliate le tisane al finocchio, che tra l’altro sono molto utilizzate anche nei bimbi appena nati proprio per evitare le fastidiose coliche dei primi mesi: bene berla subito dopo i pasti ma anche prima di andare a letto la sera, preferibilmente non zuccherata.