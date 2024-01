Alisa Rammella, chi è la concorrente Teen di Ciao Darwin 9/ Ironia Bonolis: “Lei parla con ultrasuoni”

Alisa Rammella, chi è la giovane concorrente che ha mandato in crisi Bonolis: “Lei parla con gli ultrasuoni”

Tra i concorrenti della sesta puntata di Ciao Darwin 9, che vede la sfida tra Milf e Teen, troviamo anche Alisa Rammella, audace diciottenne che sale a bordo della Macchina del Tempo per tenere alto l’onore della squadra Teen. La giovane concorrente ha entusiasmo da vendere e con la sua parlantina ipnotizza Paolo Bonolis. “Sono solare ed empatica”, dice durante la presentazione. “Ma lei parla con gli ultrasuoni”, la battuta del conduttore durante la prova della Macchina del tempo, quando Alisa e la sfidante Elena Pierantoni si punzecchiano a vicenda. “Noi teen parliamo così”, si difende la ragazza.

Ciao Darwin 2023, 6a puntata: Milf Vs Teen/ Padre Natura e diretta: prova di coraggio tra pipistrelli e...

Alisa Rammella, la spumeggiante studentessa di Ciao Darwin 9

A proposito della sfida della Macchina del Tempo – dopo la quale è la squadra Teen a condurre – ecco una serie di simpatici strafalcioni tra le gareggianti che mandano in crisi Paolo Bonolis. Ma chi è e cosa sappiamo della simpatica ed esuberante rappresentante della squadra Teen? Di Alisa Rammella non si trovano molte informazioni in rete, le uniche sono quelle da lei diramate durante in puntata. Sappiamo dunque che è una studentessa, oltre ad essere una ragazza “solare ed empatica“, le parole con quale si è descritta prima di iniziare la sfida.











© RIPRODUZIONE RISERVATA