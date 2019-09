Alisha Griffanti, Diva del Tubo/ “Ai miei schiavi calci nelle pall…” (Pomeriggio 5)

Alisha Griffanti, emblematico personaggio di YouTube sotto lo pseudonimo di Diva del Tubo, torna ospite nel salotto di Pomeriggio 5 dopo essere stata in passato in tv sia a Live Non è la d’Urso che a Ciao Darwin. Proprio nel programma condotto da Paolo Bonolis la giovane influencer fu eletta a furor di popolo star della serata partecipando come rappresentante nella squadra delle Messaline. Nata in provincia di Milano, la Griffanti ha vissuto in Liguria per buona parte della sua vita prima di trasferirsi a Cuneo. Archiviato il suo passato da modella, si diletta ora nel ruolo di influencer ma anche YouTuber sebbene si dichiari esperta in una disciplina a dir poco particolare. “Sono campionessa italiana di Ballbusting, i calci nei gioielli di famiglia. In genere mi pagano per riceverli”, ha dichiarato a Ciao Darwin, dicendosi pronta a farlo gratis per Luca Laurenti. Ad accompagnarla è sempre un abbigliamento a dir poco provocante, con scarpe ricche di aculeii pericolose soprattutto se adoperate contro i suoi schiavi, disposti però a pagare per questo fino a 20mila euro.

ALISHA GRIFFANTI, DIVA DEL TUBO OGGI A POMERIGGIO 5

Già ospite di Barbara d’Urso nel corso della trasmissione Live Non è la d’Urso, Alisha Griffanti meglio nota come la Diva del Tubo, aveva raccontato in passato in cosa consisteva la disciplina di cui è campionessa. “Sono una produttrice di video fetish, faccio video in cui io pratico Ballbusting, con degli attori. Faccio dei video che vendo e non è che incontro uomini sconosciuti, i video li faccio con miei attori”, aveva dichiarato lasciando il pubblico in studio e non solo interdetto. In realtà, chi segue il suo canale YouTube conosce bene l’operato della Diva del Tubo che ha comunque rassicurato: “Non incontro quasi mai delle persone, io vendo questi video su siti americani poi è normale che qualcuno mi scriva e mi chieda ‘posso partecipare a un tuo video?’ Faccio dei casting di calci alle pall*”. Cosa racconterà oggi nel salotto pomeridiano di Canale 5?

