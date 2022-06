Alissa Jung, moglie Luca Marinelli/ Colpo di fulmine sul set di “Maria di Nazareth”

Luca Marinelli e l’amore con Alissa Jung: l’incontro sul set di “Maria di Nazareth”

Alissa Jung è la moglie di Luca Marinelli, l’ attore vincitore di un David di Donatello, due premi al Festival di Venezia e due Nastri d’argento. Proprio il mondo del cinema ha permesso ai due di conoscersi visto che nel 2011 Alissa è stata scelta dal regista Giacomo Campiotti per partecipare alla fiction storica “Maria di Nazareth” dove recitava proprio Luca Marinelli. L’incontro tra i due è stato fatale visto che non solo si sono perdutamente innamorati, ma hanno deciso anche di sposarsi e andare a vivere insieme. L’attore per amore della sua Alissa ha lasciato tutto, perfino l’Italia, trasferendosi a Berlino in Germania.

“Ho fatto una scelta dettata dal cuore e non mi sono mai pentito” – ha dichiarato l’attore durante una intervista rilasciata a Grazia rivelando – “ho imparato il tedesco e in Germania ho preso parte alla serie Die Pfeiler der Macht. Ma torno in Italia ogni volta che devo girare un film”. Non solo, l’attore non ha nascosto di essere felicissimo di vivere in Germania, ma di sentire la mancanza della sua terra. “Berlino è una magnifica città piena di teatri, cinema, sale da concerto e spazi aperti” – ha sottolineato Marinelli precisando – “tutto funziona, ogni cosa è programmata nei minimi particolari. Faccio sport, sto benissimo”.

Chi è Alissa Jung , la moglie di Luca Marinelli?

Ma chi è Alissa Jung, la moglie di Luca Marinelli? Classe 1981, Alissa è un’attrice tedesca e i due fanno coppia fissa da circa 10 anni, visto che si sono conosciuti per la prima volta proprio nel 2012 sul set della fiction “Maria di Nazareth”. La loro relazione è rimasta a lungo un segreto, visto che solo sette anni dopo la coppia è uscita allo scoperto ufficializzando il loro amore in occasione dei Premi David di Donatello. L’attore, infatti, si è presentato in compagnia della collega e compagna con cui ha presenziato anche al recente Festival di Cannes 2022 dove ha presentato il suo ultimo film “Le otto montagne” diretto da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch.

L’attrice Alissa Jung è poco conosciuta nel nostro paese, anche se ha interpretato il ruolo di Maria nella fiction storia “Maria di Nazareth” diretta da Giacomo Campiotti. Non solo, i ben attenti l’avranno vista anche nei seguitissimi film romantici di Inga Lindström. Se in Italia il suo nome è poco nota, Alissa è una vera e propria star in Germania dove ha partecipato in tantissimi film e fiction di successo.











