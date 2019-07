Alitalia, 4 offerte: Di Maio “si chiuda presto”/ Atlantia su Lotito, Toto e Avianca

È il 15 luglio, il giorno prefissato dal Governo dopo innumerevoli rinvii e intoppi, per la presentazione delle offerte per Alitalia, ovvero per la costituzione di una nuova “newco” che possa finalmente acquisire l’ex compagnia aerea di bandiera italiana. Ieri sono giunte le 4 proposte ufficiali da Atlantia (Famiglia Benetton, ndr), Toto, Lotito e German Efromovich, patron di Avianca. Sono quattro lettere con relative garanzie che sono state presentate a Mediobanca per poter trovare il partner giusto da affiancare a Ferrovie dello Stato nella nuova compagnia aerea, si spera, di immediata composizione. Secondo il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio il successo dell’operazione indetta da questo Governo è «sotto gli occhi di tutti» e anche se la maggioranza delle quote resteranno in mano pubblica, si è auspicato che in tempi brevi la newco possa essere costituita e messa a disposizione della gestione della “nuova” Alitalia. Si cerca quel quarto elemento da affiancare a Fs, Mef e Delta «capaci di portare avanti un piano ambizioso e non conservativo», spiega il vicepremier M5s.

ALITALIA, CHI IN POLE PER L’ACQUISIZIONE

«Vogliamo una compagnia in grado di volare sul lungo raggio, di portare turisti in Italia da ogni parte del mondo a testa alta», rilancia ancora Di Maio. Il Ministro chiede che vengano decise subito le offerte migliori e seppur non abbia fatto particolari preferenze – neanche contro Atlantia, che pure vorrebbe esautorare come tutto il M5s dalla gestione di Autostrade – una linea di maggior stima la pone in Toto che non prevede esuberi nella sua offerta e che punterebbe Alitalia ad un respiro internazionale. Atlantia è invece ben vista dalla Lega nonostante la tragedia del Ponte Morandi e il rebus delle concessioni autostradali. Il prossimo step concreto è il consiglio di amministrazione di Fs convocato domani in tarda mattinata: Di Maio vuole subito una scelta – «Si auspica che il cda di Fs decida quanto prima e che scelga l’offerta più ambiziosa e non tra quelle conservative. Alitalia ha bisogno di tornare a giocare in attacco e non in difesa» – ma come riporta l’Ansa «non è escluso che Ferrovie comunichi al Mise solo il pacchetto di partner interessati e che da quel momento partano le trattative, che potrebbero durare appunto un paio di mesi, per arrivare a formulare in un secondo momento l’offerta vincolante». Sul fronte quote, il Mef non avrà oltre il 15% di Alitalia, idem per Delta (al massimo può salire al 20%, spiega ancora l’Ansa) mentre Ferrovie dello Stato dovrebbe detenere il 35%. La restante parte andrà al quarto partner che nelle prossime ore potrebbe essere definito: le maggiori probabilità di successo le avrebbe Atlantia perché Delta avrebbe già indicato nei Benetton il partner ideale per costituire la newco il che potrebbe pesare alla fine nelle decisioni di Fs. Lotito e Avianca convincono poco mentre è con Toto che forse fino alla fine, anche per “sponsor” politici, potrebbe giocarsi il braccio di ferro con la società che gestisce Autostrade per l’Italia.

