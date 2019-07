Vertice Salvini-parti sociali “manovra in agosto”/ “Io no Premier”, rilancio Flat Tax

Lo aveva promesso che a breve avrebbe incontrato le parti sociali per iniziare a tratteggiare i punti nodali della Manovra di Bilancio del prossimo anno, decisiva visto i conti pubblici dell’Italia e la complessa situazione di Iva e debito pubblico: e oggi Salvini l’ha fatto, con un lungo vertice al Viminale dove tra sindacati, associazioni e industriali erano presenti al tavolo ben 43 sigle tra cui le più importanti Cgil, Cisl e Uil, Confindustria, Confartigianato e Abi, fino a Confedilizia, Legacoop, Confcooperative e l’Ania. «Vogliamo che la manovra economica sia molto anticipata, vogliamo definirne i punti tra luglio e agosto e vogliamo raccogliere i vostri suggerimenti», ha spiegato il vicepremier Salvini affiancato da Durigon, Garavaglia, Bitonci, Borghi, Bagnani, Galli, Guidesi e soprattutto il responsabile economico della Lega Armando Siri, di nuovo in “pubblico” dopo la lunga polemica Carroccio-M5s che ha portato alle sue dimissioni da Sottosegretario dei Trasporti in merito ai presunti legami con Arata nell’inchiesta sull’Eolico in Sicilia. Il tavolo delle parti sociali è stato aperto stamani ma è previsto un aggiornamento tra circa due settimane, o comunque entro l’estate come promesso dallo stesso vicepremier a fine giugno. I temi sul tavolo sono stati oltre alla Manovra di Bilancio, il progetto della Lega sulla Flat Tax, ma anche le cassette di sicurezza, il salario minimo e la “pace fiscale bis”.

SALVINI RILANCIA SU MANOVRA E FLAT TAX, “MA NON SONO IL PREMIER”

«Mi occupo di vita reale e non di spionaggio o di fantasia, c’è un’inchiesta e attendiamo sereni la sua conclusione», liquida subito così il tema dei presunti fondi dalla Russia alla Lega che inevitabilmente ha fatto capolino come polemica anche durante il vertice al Viminale con sindacati e parti sociali. «È l’inizio di un percorso ma non vogliamo sostituirci al presidente del Consiglio», chiarisce subito il leader leghista prima di alzare il velo sulla proposta più attesa, quella della Flat Tax. «Il nostro obiettivo è la flat tax con un’unica deduzione fiscale che assorbirà tutte le detrazioni. Vogliamo portare al 15% l’aliquota fino a 55.000 euro di reddito familiare. Ci saranno benefici per 20 milioni di famiglie e 40 milioni di contribuenti. Ci sarà un grande impulso ai consumi e risparmi per 3.500 euro per una famiglia monoreddito con un figlio. C’è l’intenzione di portare nelle tasche 12-13 miliardi di euro», ha spiegato Armando Siri alla platea delle parti sociali. In merito al tema delle cassette di sicurezza, il sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci ha illustrato «Ci sono 150 miliardi nelle cassette mdi sicurezza. L’emersione di questo contante è prioritaria. L’obiettivo del governo è iniziare una seconda fase della pace fiscale dando la possibilità di chiudere con le imprese altri contenziosi»; da ultimo, sempre Bitonci, annuncia «non bisogna far pagare il pos agli esercizi e tutte quelle operazione sotto il 25 euro quelle con il contactless». Per ora dal M5s nessun commento in merito all’iniziativa presa oggi dalla Lega.

