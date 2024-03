Alketa Vejsiu, chi è?/ La conduttrice albanese che conquistò Sanremo con un monologo dalle mille emozioni

Alketa Vejsiu, la star albanese nel salotto di Mara Venier: chi è la brillante conduttrice ed event planner ospite di Domenica In

Nata a Tirana nel 1984, Alketa Vejsiu ha sempre coltivato il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Fin da giovane ha dimostrato le sue capacità partecipando a numerosi concorsi e festival dedicati ai giovani talenti. La sua carriera nel mondo dell’intrattenimento ha preso il via a soli otto anni, quando ha iniziato a condurre una piccola trasmissione radiofonica. Il suo debutto in televisione è avvenuto a diciassette anni con la conduzione di ’12 Dreams of a Summer Night’.

Da allora, il suo nome è diventato molto noto e così ha preso parte a importanti programmi televisivi come ‘Ballando con le stelle’, ‘Peter Pan’, ‘Tale e quale show’, ‘Piccoli geni’, ‘X Factor’ e ‘C’è posta per te’. Oltre alla sua carriera televisiva, Alketa Vejsiu ha coltivato interessi e collaborazioni nel campo della fotografia e del marketing, dimostrando di essere una persona poliedrica e dalle mille sfaccettature.

L’emozionante monologo di Alketa Vejsiu a Sanremo 2020 e il legame speciale con l’Italia

Nonostante sia di origine albanese, Alketa parla fluentemente l’italiano, una lingua che ha imparato grazie ai suoi beniamini “conosciuti” attraverso la tv. Nel 2020, come molti ricorderanno, ha avuto l’opportunità di esibirsi alla terza serata del Festival di Sanremo, insieme alla collega Georgina Rodriguez, su invito di Amadeus.

Quella serata è stata un momento indimenticabile per Alketa Vejsiu, che l’ha definita il punto più alto della sua carriera. Durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo, ha sottolineato il forte legame tra Italia e Albania e ha espresso la sua gratitudine al ‘bel paese’ per aver tenuto viva la speranza durante gli anni bui della dittatura. Il suo monologo emozionante ha contribuito ad aumentare esponenzialmente la sua popolarità sui social media, dove ha toccato numeri da capogiro.

