ALL TOGETHER NOW 2021, 6A PUNTATA/ Diretta: Vincenzo Cantiello in semifinale!

All together now 2021, diretta sesta puntata: commento live

La sfida prosegue è tocca a Michelle Perera. Il brano per lei questa sera è “Gloria” di Umberto Tozzi. Altra scelta discutibile: brano poco adatto alle sue caratteristiche. In effetti, la cantante storpia abbastanza il brano e il tutto sembra piuttosto esagerato. Il Muro è comunque parsimonioso è le consegna un 84 d’incoraggiamento. Tanta emozione durante l’esecuzione di questo brano per la ragazza di origini senegalesi. Le Donatella chiedono: “ma non ha urlato?”. Anna Tatangelo prova a rispondere delicatamente: “il problema, come nell’esibizione precedente è stata l’esagerazione”. E’ il turno di Giacomo. Per lui il brano più famoso degli Europe: “The Final Countdown”. Anche per Voli il punteggio è di 84. Annalisa Minetti dal Muro si candida a un featuring con uno dei suoi concorrenti preferiti. La giuria con i suoi voti spinge Vincenzo più su: 87 punti e direttamente in semifinale. Segue a 86 Giacomo e a 85 Michelle (agg. di F.D. Zaza).

Sfida tra titani

E’ iniziata la sesta puntata di All Together Now. In questo appuntamento i concorrenti gareggeranno in tre sfide a tre: chi vince passa direttamente alla semifinale, mentre i perdenti dovranno esibirsi in una nuova manche composta da tre sfide a coppie: anche in questo caso i concorrenti che avranno la meglio accederanno alla puntata successiva. I tre cantanti rimasti in gara daranno vita a un’ultima sfida: chi otterrà il punteggio più basso verrà eliminato. Michelle Hunziker, in completo bianco, accoglie i telespettatori Mediaset con il consueto entusiasmo. I primi tre sfidanti sono tre tra i più bravi: Michelle, Giacomo e Vincenzo potrebbero mette in scena una finale anticipata. Il primo a esibirsi è Vincenzo sulle note di “Io canto” di Laura Pausini. Non una delle sue migliori prove, comunque alle prese con un brano molto difficile. Punteggio raccolto 82 (agg. di F.D. Zaza).

Rita Pavone particolarmente agguerrita

Sta per iniziare su Canale 5 la sesta puntata di “All Together Now – La musica è cambiata”. Continua la sfida tra i 9 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premio finale di 100mila euro. Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, particolarmente agguerrita dopo le polemiche della settimana, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo. Solo chi riesce a entusiasmare ed emozionare la giuria e il Muro ha la possibilità di proseguire il suo percorso ad “All Together Now”. Ogni volta che un componente del Muro si alza e canta, attribuisce il proprio voto al concorrente. Al termine dell’esibizione gli aspiranti cantanti scopriranno il giudizio del Muro che potrà essere confermato o modificato dai quattro giurati. Conduce Michelle Hunziker, ospite speciale della serata: Cristiano Malgioglio (agg. di F.D. Zaza).

All Together Now, anticipazioni 5 dicembre: la gara entra nel vivo

Tutto pronto per l’appuntamento della domenica sera con All Together Now. Il game-show musicale torna con nuove sfide appassionanti e con un ospite brillante e amatissimo dal grande pubblico: Cristiano Malgioglio. La sfida musicale su Canale 5 riparte con 9 concorrenti rimasti in gara, tutti decisi a proseguire il loro viaggio nel programma di Michelle Hunziker e aggiudicarsi il premio finale da 100mila euro. Anche questa sera, domenica 5 dicembre, dovranno fare di tutto per convincere la giuria vip formata da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Ma non solo: un ruolo importante lo avrà anche Muro Umano, composto come sempre da cento personaggi selezionati dal mondo dello spettacolo.

Previste tre sfide ma un solo vincitore che si qualifica alla semifinale…

Il pubblico non vede l’ora di vedere all’opera i cantanti rimasti in gara. Ognuno di loro avrà la possibilità di mettersi in mostra e conquistare il passaggio del turno. Nella puntata di questa sera gli sfidanti gareggeranno in tre sfide a tre: il vincitore si qualifica alla semifinale, mentre chi perde dovrà sostenere una nuova manche composta da tre sfide a coppie. Pure in questo caso i cantanti che riusciranno ad imporsi, conquisteranno l’accesso alla puntata successiva, mentre i tre giocatori rimasti in gara si contenderanno la qualificazione in una sfida che vedrà eliminato il concorrente con il punteggio più basso.

Gloria Tumbarello, la più giovane di All Together Now vuole stupire

Tra i cantanti ancora in gioco, ce ne sono alcuni che promettono davvero bene e che hanno tutte le carte in regole per ambire alla qualificazione. Partiamo dalla più giovane, Gloria Tumbarello (18 anni, di Mazara del Vallo – TP), che con la sua energia vuole stupire il Muro Umano e conquistare i giurati. Ci sono poi Samir Abass (22 anni, di Como), Vincenzo Cantiello (21 anni, di Napoli), Michelangelo Falcone (21 anni, di La Spezia), Michelle Perera (36 anni, di Roma), Giacomo Voli (35 anni, di Correggio – RE), Jalisse Bascià (25 anni, di San Cesario – LE), Carola Campagna (24 anni, di Carate Brianza – MI), Gaetano Schettini (41 anni, di Terlizzi) e Giacomo Voli (35 anni, di Correggio – RE). Chi otterrà la qualificazione? E chi, invece, verrà eliminato? Lo scopriremo questa sera su Canale 5 a partire dalle ore 21.25.



