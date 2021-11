All Together Now 2021/ Anticipazioni e diretta 28 novembre: i concorrenti si esibiranno in coppia

Anticipazioni All Together Now 2021 puntata 28 novembre

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di All Together now in prima serata su Canale 5 sempre con la conduzione di Michelle Hunziker in cui i concorrenti rimasti in gara si sfideranno a colpi di canzone per aggiudicarsi il premio finale di 100mila euro cercando di convincere con le loro performance la giuria composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo e il Muro Umano composto da 100 personaggi esperti del mondo della musica.

I concorrenti rimasti in gara questa sera saranno 10 dopo l’eliminazione di Matteo Stranieri, andato allo spareggio con Carlotta Lorentucci. I due concorrenti hanno avuto rispettivamente 55 punti nella prima manche con la canzone “Tappeto di Fragole” mentre Carlotta Lorentucci si è classificata ultima nella sua manche con 63 punti con il brano “Luce- tramonti a Nord-Est”.

All Together Now 2021: i concorrenti si esibiscono in coppia

Questa sera ad All Together Now i concorrenti si sfideranno a coppie in cui i due concorrenti vincitori passeranno in automatico alla puntata successiva, mentre i perdenti dovranno esibirsi in un’ulteriore manche e colui che otterrà il punteggio più basso verrà eliminato.

Il pubblico da casa ha molte aspettative per alcuni concorrenti, in particolare per Carola Campagna, Vincenzo Cantiello e Giacomo Voli che durante il corso di queste puntate hanno conquistato tutti i giurati, il pubblico da casa e sono riusciti perfino a mettere d’accordo tutti i componenti del muro. La puntata di questa sera andrà in onda in streaming e on demand sul sito MediasetPlay.

