All Together Now 2021, anticipazioni quarta puntata/ Trepidazione per le nuove cover

Questa sera andrà in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di All Together Now 2021 con alla guida del programma sempre Michelle Hunziker e i giudici J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, oltre che dal muro umano composto da 100 personaggi esperti del mondo della musica e dello spettacolo. Questa sera gli 11 concorrenti rimasti in gara si sfideranno a colpi di canzoni per conquistare il muro, i giudici e arrivare all’obiettivo finale: il premio di 100mila euro.

Durante la terza puntata, andata in onda domenica 14 novembre, i concorrenti a ricevere i tanto ambiti 100 punti da parte della giura e del muro sono stati Vincenzo Cantiello e Giacomo Voli – che ha ricevuto i tanto ambiti 100 punti grazie al supporto di Rita Pavone. I due concorrenti si sono esibiti rispettivamente in “Rise like a phoenix” e in “Eye of the tiger”.

All Together Now 2021, chi sarà il concorrente eliminato nella quarta puntata?

Durante la terza puntata di All Together Now 2021 molti dei concorrenti non sono riusciti ad ottenere il massimo del punteggio, anche se si sono molto avvicinati, come Carlotta Lentucci che con la sua interpretazione del brano “La notte” ha conquistato 99 punti. L’eliminazione durante la scorsa puntata è toccata a Giovanni Arichetta, arrivato allo spareggio contro Gloria Tumbarello.

Il programma condotto da Michelle Hunziker andrà in onda questa sera dalle 21 su canale 5 e sarà disponibile in diretta streaming e on demand sul sito di Mediasetplay.

