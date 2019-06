All Together Now, finale/ Diretta e vincitore: ospiti Renato Zero e Al Bano

FINALE ALL TOGETHER NOW: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Giovedì 20 giugno, in prima serata su canale 5, Michelle Hunziker, affiancata da J-Ax che guida il muro dei 100 giudici che, nel corso delle precedenti puntate ha selezionato i migliori talenti tra i concorrenti che, per una sera, hanno abbandonato il proprio lavoro per vivere un momento di divertimento, conduce la finalissima di All Together Now. Al termine della serata, sarà eletto il vincitore della prima edizione del game show musicale che, tra ironia, divertimento ed emozioni, ha convinto il pubblico che ha premiato la trasmissione per la leggerezza che riesce a trasmettere. Quella che va in onda questa sera è la sesta ed ultima puntata della prima edizione di All Together che potrebbe tornare in onda anche nella prossima stagione televisiva anche se, per il momento, non ci sono conferme.

I 12 FINALISTI DI ALL TOGETHER NOW

Dieci finalisti per All Together Now che, questa sera, al termine di una puntata lunga e ricca di musica, avrà il suo, primo vincitore. In palio c’è il premio da 50mila euro che potrebbe aiutare uno dei finalisti a realizzare un sogno. A contendersi la vittoria e il premio in denaro, dunque, saranno: Federica Bensi, Daria Biancardi, Manuel Colecchia, Luca Di Stefano, Samantha Discolpa, Dennis Fantina, Veronica Liberati, Rosy Messina, Carlo Paradisone, Gregorio Rega. A loro si aggiungono Martina Maggi e Alessandra Procacci che hanno conquistato l’accesso diretto alla finale avendo totalizzato il punteggio 100.

RENATO ZERO E AL BANO OSPITI DELLA FINALE DI ALL TOGETHER NOW

Come nelle precedenti puntate, anche la finale di All Together Now avrà degli ospiti che animeranno la serata e regaleranno dei momenti di puro divertimento dal punto di vista musicale. Protagonisti dei precedenti appuntamenti, sono stati, tra gli altri, Iva Zanicchi e Gianluca Vacchi. Questa sera, invece, Michelle Hunziker sarà affiancata da due mostri sacri della musica italiana, amatissimi da pubblico e addetti ai lavori come Renato Zero e Al Bano. Dopo aver scritto pagine importanti della storia della musica, Renato Zero e Al Bano dispenseranno anche consigli ai cantanti-lavoratori di All together Now. Con loro ci saranno anche Ron, Nek e Ivana Canovic.



