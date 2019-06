Finalisti All Together Now e pagelle/ Dennis Fantina possibile vincitore?

I 12 finalisti di All Together Now

Talento, divertimento e polemiche mai eccessive. All Together Now è la vera sorpresa musicale del palinsesto pre-estivo di Mediaset, con Michelle Hunziker e J-AX sempre più a loro agio alla conduzione del programma. Al termine della puntata si è completato il quadro dei dodici finalisti, anche se i giurati hanno dovuto prendere delle decisioni difficili e dolorose durante la puntata. Ad inizio serata J-AX era stato chiaro con gli aspiranti finalisti: “Questa sera dovremo premiare chi è cresciuto di più. Adesso si fa sul serio e in finale manderò i più affamati. Dobbiamo essere seri – ha proseguito – giunti a questa fase non possiamo più scherzare. Io e miei colleghi vogliamo premiare chi è migliorato di più”. Per il muro dei 100 giudici è stata una serata difficile; a loro giudizio, infatti, quasi tutti i concorrenti in gara avrebbero meritato il pass per la finale ma alla fine soltanto in dodici ce l’hanno fatta.

All Together Now, pagelle della semifinale

E allora andiamo a scoprire i nomi dei finalisti di All Together Now, che sono: Martina Maggi, Alessandra Procacci, Veronica Liberati, Rosy Messina, Gregorio Rega, Carlo Paradisone, Samantha Discolpa, Daria Biancardi, Federica Benci, Manuel Colecchia, Luca Di Stefano e Dennis Fantina. Tra i concorrenti top della semifinale è inevitabile la menzione dell’energico Dennis Fantina, ex di Amici, e strepitoso nella sua interpretazione di “I Don’t Want to Miss a Thing” degli Aerosmith. La sua performance gli è valsa novantaquattro punti, trovando il giudizio contrario del solo Cizco. Secondo la iena l’esibizione di Fantina sarebbe stata poco sentita: “Siamo qua per emozionarci e devo dire che questo pezzo non mi è arrivato. Anzi non mi piace per niente, ormai è roba vecchia”.

Premio da 50 mila euro per il vincitore di All Together Now

I dodici finalisti si contendono un montepremi da cinquantamila euro. E allora ad una settimana dalla finale di All Together Now ci si domanda chi potrebbe mettere le mani sul primo posto. Oltre a Dennis Fantina, uno dei migliori della semifinale, i nomi più chiacchierati sono quelli di Rosy Messina e Daria Biancardi. Bravissimo anche il diciannovenne Luca Di Stefano, incredulo della qualificazione in finale “Non sono stato nemmeno io a candidarmi – ha confidato – se non fosse per la mia maestra non sarei qua ad All Together Now. Non me lo aspettavo di arrivare fino a questo punto”. Giovedì prossimo, dunque, scopriremo chi tra i dodici concorrenti rimasti in gara potrà portare a casa il prestigioso premio e cospicuo premio da 50.000 euro. Chi vincerà la prima edizione italiana di All Together Now?



