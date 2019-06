All Together Now, la semifinale/ Iva Zanicchi, Youma Diakite e Ariadna Romero ospiti

ALL TOGETHER NOW: CHI SARNNO I FINALISTI?

Dopo le emozioni scatenate dalla proposta di matrimonio di Antonella Coco e della compagna Elisa, oggi, giovedì 13 giugno, in prima serata su canale 5, torna in onda All Together Now. Michelle Hunziker, affiancata da J-Ax, presidente del muro dei 100 giudici a cui è affidato il compito di giudicare le esibizioni dei concorrenti-cantanti, conduce la semifinale del game show musicale che mette in palio 50mila euro. Alla prima edizione, lo show ha conquistato i telespettatori anche se, gli ascolti, puntata dopo puntata, anche per l’arrivo del caldo, hanno fatto registrare un calo fisiologico. Partito come una scommessa, tuttavia, il game show musicale è considerato uno dei migliori prodotti televisivi degli ultimi tempi, capace di mettere d’accordo sia i bambini che gli adulti.

SCOPRIAMO I SEMIFINALISTI

Sicure di giocarsi la finale di All Together Now, in programma giovedì 20 giugno, sono Martina Maggi e Alessandra Procacci a cui si aggiungeranno altri finalisti che saranno scelti nel corso della semifinale. A sfidarsi, attraverso una serie di sfide dirette, sono tutti i concorrenti che, nelle precedenti quattro puntate, hanno conquistato la fiducia del muro dei 100 giudici. I semifinalisti, dunque, sono: Rosy Messina, Veronica Liberati (concorrente de Ti Lascio una Canzone), Augusta Proces, Daria Biancardi (finalista di The Voice of Italy) Antonio Gerardi, Gregorio Rega (da The Voice of Italy),Samantha Discolpa (Amici 2), Luca Di Stefano, Matteo Bigazzi, Federica Benci, Manuel Colecchia, Tania Frison, Desirié Bert (The Voice of Italy), Dennis Fantina, Letizia Chimienti, Carlo Paradisone, Antonio Toni, Samuele Di Nicolò, Anna Faragon ed Erica Loi.

GLI OSPITI DELLA SEMIFINALE DI ALL TOGETHER NOW

Come ogni settimana, oltre agli esperti musicali presenti nel muro di All Together Now a cui sarà affidato il compito di scegliere i finalisti, non mancheranno gli ospiti. Se la settimana scorsa, Gianluca Vacchi ha fatto divertire e ballare tutti con la sua musica, questa sera, ospiti dello show di Michelle Hunziker saranno Iva Zanicchi, Youma Diakite e Ariadna Romero. La semifinale potrà essere seguita sia su canale 5 che in streaming su Mediaset Play (sito, app gratuita per tutti i sistemi operativi, smart tv abilitate) che consente anche di rivedere i momenti più belli di ogni puntata e conoscere meglio giudici e concorrenti.



