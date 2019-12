All Together Now oggi non va in onda, perché?/ Al suo posto Ficarra e Picone

All Together Now stasera, mercoledì 11 dicembre 2019, non va in onda. Lo show con protagonista Michelle Hunziker e J-Ax nel ruolo di giudice speciale del muro di 100 esperti, tornerà ufficialmente domani, giovedì 12 dicembre. Non sappiamo per quale motivo è avvenuto questo particolare slittamento ma oggi, nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset, verrà mandato in onda il film “L’ora legale”, diretto, scritto e interpretato da Ficarra e Picone, due di attori comici siciliani. “Andremo in onda anche a Santo Stefano con una puntata a tema. – ha svelato la conduttrice svizzera intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni – I giudici saranno vestiti da Babbo Natale o da renne e ci sarà tanta musica natalizia come il brano che canteremo io e J-Ax ‘Baby, it’s cold outside’. Vedrete che voce che ha, sembra Frank Sinatra”.

Michelle ha affermato che lei e il giudice di All Together Now adorano il Natale “e siamo due teneroni che si emozionano per ogni cosa”. La finale del programma musicale è prevista per il prossimo 2 gennaio 2020 e in calendario c’è una puntata speciale in cui si sfideranno gli 8 migliori cantanti delle due edizioni. L’appuntamento con lo show ed i suoi nuovi talenti, è quindi rinnovato per domani sera su Canale 5.

