All Together Now pagelle e vincitore/ Gregorio Rega imbattibile, ha vinto la finale!

Gregorio Rega ha vinto la finale di All Together Now

Gregorio Rega vola in cima alle nostre pagelle con il brano ‘Ancora’. Bellissima la sfida decisiva con la talentuosa Veronica Liberti, costretta ad arrendersi proprio ad un passo dal traguardo. Ma l’ultima serata ha molto altro da raccontare, partendo dalla consapevolezza di Michelle Hunziker che ha condotto uno dei programmi rivelazione della stagione televisiva. Finale di All Together Now impreziosita inoltre da ospiti di lusso, tra cui Renato Zero. Meraviglioso il suo medley, preceduto dalle esibizioni di Nek, Ron e Al Bano. Ma se la regina è Michelle Hunziker, il re non può altro che essere J-AX, in lacrime a fine puntata per la conclusione di un programma che a quanto pare lo ha arricchito molto sia da un punto di vista umano che professionale.

All Together Now, le esibizioni della finale

Una sfida più bella dell’altra. La cavalcata verso la finalissima di All Together Now è cominciata con clamorose eliminazioni, come quella di Dennis Fantina (ex Amici), beffato dalla tensione e soprattutto da un Luca Di Stefano devastante. Martina Maggi è stata in grado di conquistare cento punti nella sua unica esibizione, mentre Gregorio Rega ha fatto tremare tutta Cinecittà con un’interpretazione meravigliosa di “Yes I know my way” di Pino Daniele. E alla fine della serata è stato proprio lui a mettere le mani sui cinquanta mila euro del montepremi, spazzando via i sogni di Veronica Liberti, che avrebbe voluto investire parte del ricavato per curare i suoi amati cavalli. Tra i momenti più belli della serata anche la proposta di matrimonio di Carlo Paradisone alla sua campagna Antonia, che ovviamente ha detto sì.

All Together Now, finale con proposta di matrimonio

Carlo Paradisone non dimenticherà facilmente la finale di All Together Now. Malgrado sia stato eliminato da Veronica Liberarti, ha finalmente deciso di esporsi nei confronti della sua fidanzata con una proposta ufficiale di matrimonio. Una scena quasi da film: il cantante napoletano si è messo in ginocchio davanti ad Antonia, così accompagnato da un applauso fragorosa ha ottenuto il sì decisivo. Intanto il mitico Al Bano consolava la Liberati con un annuncio importante: “Puoi venire da me, scegliere un cavallo e portartelo a casa”. Evidentemente l’artista pugliese è rimasto molto colpito dalla storia strappalacrime di Veronica e il lieto fine c’è stato nonostante la mancata vittoria finale. Un gesto onorevole da parte di Al Bano, anche lui insieme a Renato Zero uno degli ospiti più apprezzati.





