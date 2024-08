Lucio Dalla, dalle ipotesi sulla malattia alla causa della morte

Lucio Dalla è stato e continua ad essere uno dei cantanti italiani più amati. Una figura iconica ed emblematica musica italiana, che ci ha lasciati il 1° marzo 2012, a soli tre giorni dal suo 69esimo compleanno. Una scomparsa improvvisa che ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama musicale italiano e ha suscitato un profondo cordoglio nel pubblico, e che molti hanno creduto fosse dovuta ad una malattia.

Lucio Dalla, com'è morto e canzoni famose/ Stroncato da un infarto: un repertorio di grande successo

Varie, infatti, sono state le ipotesi fatte sul fatto che Lucio Dalla avesse una malattia, ma non ci sono mai state notizie ufficiali di problemi di salute significativi che abbiano preceduto la morte del cantante. Questa, infatti, è stata causata da un infarto che è stato per il cantante fulminante. Il cantautore bolognese si trovava a Montreux, in Svizzera, dove stava per iniziare una serie di concerti quando è stato colpito da un malore improvviso che lo ha stroncato, spezzando bruscamente una carriera artistica ricca di successi e di emozioni.

Pierdavide Carone: "Lucio Dalla era strano, lo vidi in sedie a rotelle ma..."/ "Estasiato dal mio brano"

Lucio Dalla e il rapporto con la sua vocalist Iskra Menarini

Parlando invece di vita privata, Lucio Dalla non si è mai sposato e, dunque, non ha mai avuto una moglie. Certo, non sono mancati amori nella vita dell’artista bolognese, che ha però sempre preferito tenere la sua vita privata lontana dai riflettori e dal gossip. Si è a lungo pensato che la sua compagna potesse essere Iskra Menarini, celebre cantante che è però semplicemente la sua storica vocalist. Tra loro c’è stato sempre e soltanto un rapporto di amicizia e di condivisione dell’amore della musica. Lei stessa, in un’intervista a Tuttorock, ha raccontato un aneddoto sul cantante: “Lucio era spesso da solo, si annoiava e mi chiamava alle 2 o alle 3 di notte, si parlava di musica, brontolava un po’ se non gli dicevo subito sì. Aveva un pappagallo che parlava e al quale insegnava le parolacce, una volta andai su e il pappagallo mi disse: ‘come sei brutta’”.