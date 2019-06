Alla scoperta dei Musei Vaticani/ Roma, 15 giugno: tour per i bimbi tra arte e storia

“Alla scoperta dei Musei Vaticani”, per vivere un sabato in maniera alternativa e coinvolgere famiglie e bambini in un evento in cui storia, arte e il piacere della scoperta si fondono assieme: è questo il nome dell’iniziativa che, organizzata dall’associazione culturale “Cicero in Rome”, propone anche per questo 2019 nella Capitale una giornata (vale a dire il prossimo 15 giugno) in quello che è uno dei luoghi simbolo della romanità in tutto il mondo. E la visita guidata che sarà organizzata negli splendidi spazi e i lunghi corridoi del complesso voluto da Papa Giulio II nel XVI secolo è stata pensata apposta a “misura di bambino” in modo da rendere il tour più interessante per i più piccoli e fargli scoprire alcune delle perle contenute in questo luogo storico nei pressi della Basilica di San Pietro, a partire dalle meraviglie della Cappella Sistina fino ad arrivare agli stessi appartamenti papali con gli affreschi realizzati da Raffaello e Michelangelo che si trovano lungo il percorso guidato.

TOUR GUIDATO TRA LE MERAVIGLIE DEI MUSEI VATICANI

La visita guidata di questo sabato nei Musei Vaticani di Roma, come accennato, è organizzata da “Cicero in Rome” declinando l’usuale percorso turistico in modo da dare vita a una esperienza personalizzata per i genitori assieme ai propri figli, selezionando alcune particolari opere in quell’immenso e secolare patrimonio artistico e architettonico pur toccando alcuni luoghi-simbolo che, come spiega il programma ufficiale, saranno invece dettati dall’organizzazione stessa del museo. Tuttavia, dal momento che l’evento si rivolge a un pubblico di giovanissimi, l’associazione stessa consiglia la visita ai bimbi tra i 4-5 e i 10 anni (dunque almeno in età scolastica), pur invitando a partecipare anche le coppie con figli di età minore: anzi proprio l’eterogeneità del gruppo sarà un elemento importante dato che la guida cercherà di usare un linguaggio appropriato ma allo stesso tempo accattivante e semplice per far entrare grandi e piccini nello spirito di uno dei luoghi più importanti della Capitale. Ad ogni modo, dal momento che “Alla scoperta dei Musei Vaticani” è un evento a posti limitati e che richiede un numero minimo di partecipanti, la conferma sulla formazione del gruppo e le info utili saranno fornite solamente a ridosso dell’evento stesso.

UNA VISITA A MISURA DI BAMBINO

Ma come si può partecipare alla visita guidata di sabato 15 giugno ai Musei in Vaticano e quali sono o costi e le modalità di iscrizione? Innanzitutto, gli organizzatori ricordano che l’associazione culturale opera privatamente e che quindi non rappresenta in alcuna misura la direzione del museo dunque qualsiasi informazione circa orari e logistica andrà chiesta a “Cicero in Rome” attraverso il suo sito e i canali social. Il tour guidato con dotazione di radioline e auricolari ma che non comprende il ticket di ingresso è di 12 euro per i bambini da 0 a 12 anni, mentre per gli adulti e per i ragazzini di età superiore è di 5 euro; sono previsti anche Pacchetti Famiglia che, a seconda del numero di componenti, varia dai 20 ai 40 euro con degli extra nel caso di altri adulti. A tal proposito va ricordato che il biglietto di ingresso per i Musei Vaticani è di 12 euro per la fascia 6-17 anni (non pagano gli under 6) mentre di 21 per gli adulti. Infine, va ricordato che il numero minimo di adesioni richieste è di 25 unità, per un gruppo che potrà annoverare al massimo 50 partecipanti in totale, mentre sul sito dell’associazione vi è il form da compilare per inviare la domanda di partecipazione con la conferma che sarà comunicata via posta elettronica.



