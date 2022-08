Allarme nucleare, Ue dona 5,4 mln compresse iodio a Ucraina/ “Prevenzione salva vite”

A fronte dell’allarme nucleare derivante dall’occupazione da parte dei russi della centrale di Zaporizhzhia, l’Ue ha donato 5,4 milioni di compresse di iodio all’Ucraina provenienti dalle riserve di emergenza di rescEu, per lo più quelle che si trovano in Germania. Altre 500 mila sono state fornite dall’Austria. Il valore finanziario in totale è di oltre 500 mila euro. La misura preventiva in questione era stata richiesta dal Governo di Kiev dopo le ultime vicissitudini.

La Commissione ha ritenuto utile accettare la domanda. “L’Ue sta consegnando preventivamente cinque milioni di compresse di ioduro di potassio all’Ucraina dalle riserve strategiche di rescEU per offrire protezione alle persone in caso di esposizione a livelli elevati di radiazioni. Voglio ringraziare l’Austria per aver donato altre 500 mila compresse all’Ucraina. Continueremo a essere vigili e pronti ad agire, perché la preparazione salva vite”, ha comunicato come riportato da Today il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic.

Allarme nucleare, Ue dona 5,4 mln compresse iodio a Ucraina: “Inaccettabile che vite siano in pericolo”

Le compresse di iodio donate dall’Ue all’Ucraina serviranno dunque a ottemperare a eventuali danni sulla popolazione nel caso in cui l’allarme nucleare diventi concreto. La Commissione europea in tal senso rimane vigile e continua a chiedere alla Russia che le attività di attacco siano interrotte al più presto. “Nessuna centrale nucleare dovrebbe mai essere utilizzata come teatro di guerra. E’ inaccettabile che le vite dei civili siano messe in pericolo. Tutte le azioni militari intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia devono cessare immediatamente”, ha affermato il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic.

La situazione sta diventando infatti giorno per giorno sempre più pericolosa. Le ultime immagini della centrale nucleare che arrivano dall’Ucraina, diffuse dai media russi, rivelano che un buco si è creato sul tetto di uno degli impianti. Il rischio di un disastro è elevato.











