TERZA GUERRA MONDIALE/ Zaporizhzhia, via a missione Aiea. Pesanti scontri a Kherson

Clima da terza guerra mondiale, prosegue il conflitto che vede di fronte Russia e Ucraina. Riflettori accesi sulla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Come vi abbiamo raccontato, a partire da oggi una squadra di tecnici dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) è in missione per valutare la situazione. La visita durerà fino a sabato, come confermato dal direttore dell’ente, Rafael Grossi, ai microfoni del The Guardian.

Continua lo scambio di accuse tra Mosca e Kiev. Secondo quanto reso noto dalle autorità filo-russe di Energodar, le truppe ucraine avrebbero bombardato il territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Entrando nel dettaglio, due colpi di artiglieria sarebbero esplosi nei pressi di un edificio di stoccaggio del combustibile esaurito presso l’impianto.

La guerra prosegue su più fronti. Nel Donetsk, per la precisione a Sloviansk, le truppe del Cremlino hanno bombardato una base di evacuazione della Croce Russa ucraina. Come reso noto dall’amministrazione militare della città su Telegram, quattro proiettili avrebbero colpito la struttura, mentre sono stati danneggiati tre veicoli. Fortunatamente non sono stati registrati morti e feriti. Purtroppo non si può dire lo stesso a Kharkiv, dove quattro civili hanno perso la vita a causa di un bombardamento russo. Come rimarcato dal capo dell’amministrazione militare regionale di Kharkiv Oleh Syniehubov, l’attacco ha colpito il centro della città e ha causato anche quattro feriti. Continua senza sosta la battaglia sul territorio di Kherson. Come affermato dalla presidenza ucraina nel consueto briefing mattutino, sono in corso “intensi combattimenti” in quasi tutta la regione. Le truppe di Zelensky hanno lanciato una controffensiva. Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Zelensky, ha inoltre reso noto che le truppe ucraine avrebbero sfondato le difese russe in diverse aree del fronte vicino alla città. I militari, inoltre, stanno bombardando i traghetti che i russi utilizzano per rifornire il territorio occupato sulla sponda occidentale del fiume Dnieper.

