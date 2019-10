Allegra Cole, taglia 15 di seno/ Nuova denuncia in arrivo? (Live Non è la d’Urso)

Allegra Cole, la super maggiorata 47enne americana torna negli studi di Barbara D’Urso. Questa volta però la donna che ha un seno di taglia 15 sarà ospite della nuova puntata di “Live – Non è la d’Urso” che da questa settimana cambia programmazione televisiva passando dalla domenica sera al lunedì sera. Per l’occasione Carmelita ha pensato bene di ospitare la conturbante americana che tanto ha fatto discutere durante la sua prima ospitata nel salotto televisivo di Pomeriggio Cinque. La donna, infatti, madre di di 8 figli e insegnante di piano, ha fatto tanto discutere per la sua decisione di sottoporsi ad una serie di interventi di chirurgia estetica per realizzare un seno di taglia 15. Un qualcosa di inverosimile che sconvolse, non solo i telespettatori, ma anche l’Osservatorio Media Moige che decise di denunciare l’accaduto al Comitato Media e Minori. “Il programma Domenica Live andato in onda ieri pomeriggio su Canale 5, durante la fascia protetta” – le parole di Elisabetta Scala, responsabile Osservatorio Media Moige, che ha sottolineato – “è inaccettabile e diseducativo con contenuti che offendono la dignità di tutti i telespettatori”.

Allegra Cole taglia 15 di seno: la protesta del Moige

Nella lunga lettera inviata dall’Osservatorio Media Moige al al Comitato Media e Minori si leggeva: “La trasmissione dell’intervista a Allegra Cole, la 47enne americana che si è sottoposta a tre operazioni per ottenere un seno taglia 15, viola i principi di decenza televisiva. Abbiamo presentato denuncia al Comitato Media e Minori con l’augurio che venga preso qualche provvedimento affinché scene simili non si ripetano in televisione specialmente in un orario di fascia protetta per la tutela dei minori. Lanciamo il nostro appello alla responsabilità sociale di tutte le aziende per chiedere il ritiro degli spot in rispetto e tutela del telespettatore, specialmente se minore”. Una scelta comprensibilissima visto che Allegra Cole ha fatto davvero discutere per la sua scelta di volersi sottoporre ad alcuni interventi chirurgici del valore di 75mila euro per avere una taglia 15 di seno. La modella 47enne oggi detiene il record del seno più grande al mondo e proprio nel salotto di Barbara D’Urso ha raccontato di essersi sottoposta a tre interventi chirurgici per soddisfare la richiesta del marito a cui piacciono le donne con la taglia grande di seno. Madre di 8 figli, Allegra Cole in passato ha lavorato come modella, mentre oggi è un insegnante di pianoforte. La donna, dopo l’intervento al seno, ora è pronta anche ad intervenire sul lato B. In merito alla sua scelta a Pomeriggio 5 ha dichiarato: “In pubblico la gente mi fissa, ma non faccio questo solo per me, ma per le donne che vogliono essere madri ma anche sensuali. Non dico di essere un modello. So di non essere normale ma non voglio essere normale. Tutti facciamo qualcosa per compiacere e far star bene le persone a cui vogliamo bene”.

Vladimir Luxuria contro Allegra Cole: “mai rifarsi per il marito”

Naturalmente la storia e le parole di Allegra Cole sono state molto criticate dagli ospiti in studio. A cominciare da Alessandro Cecchi Paone rimasto senza parole e Raffaello Tonon, che ha detto: “Non c’è limite all’orrore”. Contraria anche Vladimir Luxuria, non tanto per la decisione di rifarsi il seno, ma per la motivazione: “ogni donna fa del suo corpo ciò che vuole, ma una donna deve rifarsi per se stessa e non perché il marito è ossessionato dalle tettone”. A far riflettere anche l’intervento del chirurgo Lorenzetti che ha sottolineato: “non lo condivido e molti chirurghi la pensano come me. Un cambiamento come questo può provocare danni gravissimi alla colonna vertebrale, senza contare che non si può tornare indietro”. Dal canto suo la Cole non è apparsa affatto preoccupata, anzi ha replicato: “ci sono medici che hanno punti di vista più aperti a riguardo. Sono cosciente dei rischi ma sono fiduciosa”.



