Non è durato a lungo il matrimonio di Lunetta Savino con Franco Tavassi. L’attrice ha sposato il collega classe 1957 ma tra i due, nonostante la nascita di un figlio, le cose non sono andate come entrambi certamente speravano. Ma chi è Franco Tavassi e cosa sappiamo dell’ex marito della talentuosa attrice? Non sono molte le informazioni che riguardano Franco Tavassi: sappiamo che è un attore con tante esperienze soprattutto nel mondo del teatro, dove si è impegnato in alcune occasioni anche come regista. Ciò che sappiamo con certezza è che nel 1988 Lunetta Savino e l’ex marito hanno avuto un figlio, Antonio, che oggi vive nel Regno Unito.

Il divorzio tra i due è arrivato invece nel 1994 e da quel momento l’attrice ha avuto altre relazioni mentre il suo ex marito, non è chiaro se abbia avuto o meno altre storie. In qualche occasione Lunetta ha avuto modo di parlare della relazione con il suo ex marito e in particolare del divorzio che ha portato i due a dividere le rispettive strade per sempre, nonostante a legarli ci fosse ancora un figlio. In particolare, l’attrice non ha mai nascosto di aver sofferto molto per la fine del suo matrimonio, anche e soprattutto perché aveva un figlio ancora molto piccolo, appunto Antonio, oggi un uomo che ha preso la sua strada.

