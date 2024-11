Essere mamma e crescere suo figlio non è stato sempre facile per Lunetta Savino, che ha dovuto affrontare un divorzio quando suo figlio, Antonio Tavassi, era ancora molto piccolo. L’attrice ha più volte raccontato di essersi sentita in colpa, nei confronti del figlio, per non avergli dato quella famiglia unita che inizialmente si aspettava: il divorzio dal papà, Franco Tavassi, ha fatto infatti soffrire molto sia l’artista che l’allora bambino. “Sono nata con l’idea dei nostri genitori che stavano insieme tutta la vita” ha spiegato Lunetta, che però non è riuscita a “replicare” quel grande esempio dei suoi genitori.

“Io stessa ho sofferto il divorzio, avevo un figlio piccolino, volevo resistere. Pensavo: ne risente. Però, ho superato tutto e, ogni volta, spero ancora che sia per sempre” ha raccontato. Quando Antonio è nato, Lunetta era ancora giovane e non aveva ancora ottenuto lo straordinario successo che sarebbe poi arrivato qualche tempo dopo. Era infatti il 1988 e l’attrice non era ancora laureata al Dams quando ha messo al mondo il suo primo e unico figlio, nato proprio dal rapporto con Franco Tavassi.

Antonio Tavassi, figlio di Lunetta Savino: “È andato all’estero…”

Antonio Tavassi, figlio di Lunetta Savino, oggi non vive più in Italia. “È andato all’estero a lavorare, parlava anche bene l’inglese quindi sì, è partito…” ha rivelato l’attrice ospite di “Oggi è un altro giorno”, qualche tempo fa. Nonostante Antonio sia ormai grande e abbia preso la sua strada, spesso la nostalgia di mamma si fa sentire ma Lunetta è sempre stata chiara su un aspetto: non è una mamma morbosa e per questo l’uomo, nonostante fosse il suo unico figlio, è sempre stato libero di assumere le sue decisioni e di intraprendere la sua strada senza condizionamenti. Dalle foto che Lunetta posta sui social insieme al figlio, i due sembrano somigliarsi davvero molto.