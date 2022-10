Allegri esonerato?/ Nuovo allenatore Juventus: ancora in bilico se non vince

Massimiliano Allegri esonerato è uno scenario che tiene banco sempre in questo periodo in casa Juventus, anche se il maxi-stipendio e anche il calendario aiutano l’allenatore livornese a restare in sella in bianconero. Questioni economiche hanno probabilmente “salvato” Allegri che a settembre ha rischiato di essere esonerato guardando “solo” alla parte sportiva, cioè a risultati e prestazioni davvero deludenti, ma è di fatto blindato dal suo oneroso contratto, per cui assumere un nuovo allenatore sarebbe un duro colpo per le casse della Juventus.

Adesso c’è il calendario che potrebbe dare una mano ulteriore: domenica sera è arrivata la vittoria per 3-0 contro il Bologna, stasera ci sarà il Maccabi Haifa in casa, altra partita che sulla carta vede la Juventus nettamente favorita, per cui una seconda vittoria consecutiva naturalmente rafforzerebbe la posizione di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus. Naturalmente però è obbligatorio vincere, perché una sconfitta o anche solo un pareggio, giocando in casa contro gli israeliani, scatenerebbe di nuovo le voci su Allegri esonerato…

ALLEGRI ESONERATO? GLI SCENARI PER UN NUOVO ALLENATORE DELLA JUVENTUS

Va detto che in casa Juventus al momento è tutto fermo, la dirigenza non vuole prendere in considerazione l’ipotesi di un Allegri esonerato, anche perché vorrebbe dire non vincere in casa contro il Maccabi Haifa e quindi dire addio a ogni speranza di qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League, con tutte le conseguenze del caso anche dal punto di vista economico per le casse della società, considerata naturalmente l’importanza della massima competizione Uefa.

Dal canto suo, Allegri deve sfruttare al meglio questa seconda partita “facile” consecutiva, perché sabato invece ci sarà il big-match di campionato contro il Milan a San Siro. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, con una doppia vittoria contro il Maccabi Haifa (anche martedì prossimo in Israele) e in mezzo almeno un pareggio contro il Milan, le voci su Allegri esonerato potrebbero svanire almeno per un po’ – diciamo almeno fino alla pausa per i Mondiali. Se però le cose non andassero bene, ecco che torneremmo a parlare dei nomi come possibile nuovo allenatore della Juventus…

