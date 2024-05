Allerta gialla a Milano per maltempo/ Forti piogge e allagamenti: innalzamento del livello dei fiumi

Maltempo su Milano, che giovedì 2 maggio si è svegliata invasata da piogge, allagamenti e pozzanghere sparse in giro per il capoluogo. Le previsioni parlano di una giornata di forti precipitazioni e di temperature che rimarranno stabili tra i 13 e i 14 gradi. Proprio in virtù del brutto tempo è stata diramata l’allerta gialla per rischio idrogeologico e per rischio temporali fino a mezzanotte. Poco dopo le 4 di notte, come comunicato dalla Protezione Civile del Comune di Milano, il fiume Seveso ha raggiunto la soglia di attenzione dunque ai cittadini è stato consigliato di proteggere i locali al piano strada, fare attenzione, evitare gli spostamenti non necessari, mettere al sicuro l’automobile ma soprattutto non sostare nelle zone circostanti gli alvei dei corsi d’acqua e stare lontano dagli argini.

Giulia Tramontano, il post della sorella Chiara per il compleanno/ "Vorrei pace per entrambe"

“Non siamo in allerta meteo, ma stanotte nella zona nord di Milano (Cinisello Balsamo e Milano Lambrate) sono caduti 30mm di pioggia tra l’1.00 e le 4.00″ ha scritto l’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Marco Granelli, sui social. Le copiose piogge hanno provocato un innalzamento del livello dei fiumi: il Lambro nella zona di via Feltre è salito repentinamente da 0.80 metri delle 2.00 a 1.95 alle 4.30, come riporta il Corriere.it. Stessa evoluzione anche per il Seveso che in via Valfurva a Niguarda ha raggiunto 1.70 metri alle 4.15. Le perturbazioni sono arrivate da sud-est verso Milano.

SPILLO MILANO/ "Lo stop agli stipendi per i municipi è figlio di un centralismo rischioso e inadeguato"

Allerta gialla a Milano: domani ci saranno miglioramenti

L’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile di Milano, Marco Granelli, su Facebook ha scritto ancora: “Per il Seveso la vasca di Milano è pronta per entrare in funzione e questo avviene quando il livello di via Valfurva sale a 1,88 metri. Per il Lambro abbiamo avvertito le comunità e siamo in attesa di capire se saliranno ancora i livelli e allora dovremmo procedere con l’evacuazione. Le squadre di Protezione civile e di MM servizio idrico sono state attivate”.

In mattinata l’azienda del trasporto pubblico, l’Atm, ha segnalato problemi per le linee dei tram 1, 9 e 33, a causa di uno scambio allagato. I mezzi per ore hanno viaggiato con alcuni minuti di ritardo, come spiega il Corriere. Domani la situazione sarà migliore: il maltempo lascerà infatti spazio ad un tempo più soleggiato almeno a Milano mentre ci saranno ancora piogge sui settori alpini e prealpini. Nella serata del 3 maggio il clima peggiorerà nuovamente.

Sciopero mezzi pubblici lunedì 6 maggio 2024/ Caos Atm Milano e Atac Roma. Stop Trenitalia-Italo 4-5 maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA