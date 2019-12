Allerta meteo arancione: scuole chiuse domani/ Maltempo e nubifragi in 11 Regioni

L’ondata di maltempo in Italia non accenna a fermarsi ed anche la giornata che apre il nuovo weekend sarà all’insegna dell’allerta maltempo arancione in ben 11 Regioni, da nord a sud. Piogge intense, nubifragi e forti raffiche di vento continueranno a coinvolgere numerose zone della Penisola anche per la giornata di domani, sabato 21 dicembre. Alla luce delle nuove previsioni meteo, spiega Fanpage, molte amministrazioni hanno deciso di procedere con la chiusura delle scuole di ogni ordine e gradi, anticipando così per i propri studenti le vacanze natalizie. Altri Comuni potrebbero prendere la medesima decisione nelle prossime ore e procedere, come già deciso da diverse amministrazioni, anche con la chiusura di parchi, cimiteri, impianti sportivi coperti da tensostrutture o mercati all’aperto in via precauzionale, onda evitare possibili disagi e pericoli causati dal maltempo. In base alle previsioni meteo disponibili, per la giornata di domani è stata valutata l’allerta arancione nelle seguenti Regioni d’Italia: Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Molise, Basilicata e Sardegna.

ALLERTA METEO ARANCIONE IN 11 REGIONI

Sono undici, in tutto, le Regioni d’Italia che domani saranno interessate dall’allerta meteo arancione mentre per le restanti è stata valutata al momento l’allerta gialla. Si tratta di Piemonte, Veneto, Abruzzo, Marche, Basilicata e Calabria e bacini rimanenti di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Sardegna e Molise. Stando alle ultime previsioni, già dalla serata di oggi si attendono precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio o temporale, su Umbria e Lazio, ma che tenderanno poi ad estendersi ad Abruzzo e Molise ma anche Campania. Rovesci e temporali sono attesi nelle prime ore del giorno di domani anche su Basilicata e Campania centro-settentrionale. Non si escludono fenomeni di frequente attività elettrica e forti raffiche di vento che possono poi trasformarsi in burrasca su Campania, Basilicata e Puglia. In merito alle scuole chiuse, per il momento è stata confermata la decisione delle amministrazioni comunali in Toscana dove sono previsti vento, pioggia, temporali forti. I Comuni finora interessati sono: Cecina, Piombino, Follonica.

