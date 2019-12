Allerta meteo rossa Liguria, scuole chiuse/ Maltempo Genova: temporali e forti piogge

Giornata di allerta meteo anche in Liguria, dove Arpal per oggi, giovedì 19 dicembre ha emanato l’allerta rossa per temporali e piogge diffuse su tutta la Regione, comprese le città di Genova e Savona. L’ondata di maltempo delle ultime ore prosegue, dunque, e non si esaurirà nella giornata odierna dal momento che sul settore centrale della Liguria, fa sapere Genova24.it, l’allerta meteo rossa entrerà in vigore a partire dalle 8.00 di domani. L’allerta rossa riguarda il savonese orientale e la provincia di Genova fino a Camogli e durerà fino alle 20.00 quando sarà declassata ad arancione fino a mezzanotte, in attesa di ulteriori aggiornamenti. Da mezzogiorno di domani e fino al termine della giornata di venerdì, infine, scatterà l’allerta rossa anche su Tigullio e valli Scrivia, Trebbia e Aveto. Ma qual è l’attuale situazione e cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore? Le precipitazioni non si sono mai attenuate del tutto e nelle ultime ore sono stati raccolti svariati centimetri di acqua. Secondo le previsioni meteo, nella serata di oggi sono attesi rovesci e locali temporali anche piuttosto intensi sul centro Levante. Successivamente, dalle prime ore del giorno le precipitazioni continueranno ad essere diffuse con temporali anche intensi soprattutto nelle ore centrali che potrebbero contribuire ad innalzare i livelli idrometrici dei corsi d’acqua con possibili disagi per l’intera Regione.

ALLERTA METEO ROSSA LIGURIA: LE PREVISIONI, SCUOLE CHIUSE

L’allerta meteo in Liguria tale da far scattare il massimo grado di criticità sarà caratterizzata anche da forti venti che potrebbero trasformarsi in burrasca anche forte con criticità diffuse sull’intero territorio. Solo dal tardo pomeriggio di venerdì la situazione tenderà a migliorare gradualmente a partire da Ponente, ma una nuova veloce perturbazione potrebbe giungere sul centro levante già tra sabato sera e le prime ore di domenica. Con l’allerta rossa emanata in Liguria, scrive Quotidiano.net, inevitabilmente sono state chiuse tutte le scuole e le altre strutture scolastiche sull’intero territorio. Per domani, secondo quanto reso noto dal portale locale Genova24, le scuole resteranno chiuse in tutti i comuni della città genovese, anticipando così di un giorno le vacanze natalizie. Al momento, i comuni che prevedono la chiusura delle scuole sono i seguenti (ma all’elenco potrebbero aggiungersene presto di altri): Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Chiavari, Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia.

