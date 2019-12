Allerta meteo gialla Campania/ Maltempo e pioggia: possibili allagamenti e grandinate

Nuova ondata di maltempo sulla nostra penisola da nord a sud, Campania compresa. Una perturbazione di origine atlantica presente sul nord Africa, si è mossa sull’Italia portando piogge e temporali un po’ ovunque, a cominciare proprio dal sud Italia. In queste ore sono infatti previste intense precipitazioni su Sardegna, Sicilia, Calabria e Campania. Per quanto riguarda la situazione di quest’ultima regione, la Protezione civile locale ha emanato un avviso di criticità meteo per piogge e temporali, con un livello di criticità idrogeologica di colore giallo. L’allerta è scattata alle ore 9:00 di stamane, giovedì 19 dicembre dicembre, e durerà fino alle ore 6:00 di domani mattina, venerdì 20 dicembre. Ecco l’elenco delle zone interessate dall’allerta meteo gialla: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (penisola Sorrentino- Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento).

ALLERTA METEO GIALLA CAMPANIA: VENTO, GRANDINATE, PIOGGE E FULMINI

La Protezione Civile fa sapere che in queste aree sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità”, nonchè “possibili raffiche di vento nei temporali”. Inoltre, “I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione”. Possibili danni alle coperture e a eventuali strutture provvisorie, per via di raffiche di vento, fulmini, caduta di rami e alberi, e possibili grandinate. Inoltre, stando a quanto specificato ancora dalla Protezione civile, non sono da escludere allagamenti di locali interrati e quelli al pianterreno: “scorrimento superficiale – conclude il comunicato – delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse e occasionali fenomeni franosi superficiali”. E’ stato raccomandato a tutte le autorità competenti di porre in essere le misure necessarie per contrastare i fenomeni atmosferici attesi.

