Allerta meteo gialla oggi in Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte/ Attesi violenti temporali e grandinate

Nonostante l’estate sia arrivata anche al Nord, il caldo e il sole potrebbero lasciare ben presto spazio a nuvole e piogge, a seguito dell’allerta meteo che è stata diramata dalla Protezione Civile nelle scorse ore per la giornata di oggi, sabato 29 giugno 2024.

Nel dettaglio, come riferisce il portale ufficiale de IlMeteo.it, sono in arrivo degli acquazzoni tipicamente estivi, quindi con il rischio di violente grandinate anche di “grosse dimensioni”, specifica il sito, che potrebbero colpire tre regioni. Il riferimento è precisamente all’allerta meteo per Valle d’Aosto, Piemonte e Lombardia, previsto comunque di colore giallo per precipitazioni che dovrebbero essere da sparse a diffuse con carattere di rovescio o temporale, con l’aggiunta di attività elettrica frequente, raffiche di vento e la sopracitata grandine.

ALLERTA METEO GIALLA OGGI: VORTICE DI BASSA PRESSIONE

Il maltempo è previsto per le prossime ore, con un quadro meteorologico che andrà quindi rapidamente a cambiare, tenendo conto che le temperature si sono rialzate nelle regioni del settentrione solamente dalla giornata di giovedì scorso, 27 giugno. Complice l’anticiclone africano che era arrivato a lambire anche il nord, l’estate aveva fatto finalmente capolino dopo due mesi fra maggio e giugno in cui i temporali sono stati frequenti in Lombardia, ma anche in Veneto e in Emilia Romagna, regioni che sono state spesso e volentieri messe in ginocchio da ondate di maltempo improvvise e violente.

Tutta colpa, come precisa ancora IlMeteo.it, di un vortice di bassa pressione che si è posizionato sull’Europa occidentale, e che comporterà l’arrivo di una massa d’aria fresca sulla nostra penisola, provocando quindi una giornata di forte instabilità.

ALLERTA METEO GIALLA OGGI IN LOMBARDIA, VALLE D’AOSTA E PIEMONTE: COSA SUCCEDERÀ NELLE PROSSIME ORE

I temporali, come da allerta meteo, sono attesi fra la tarda mattinata di oggi e il primo pomeriggio, quindi nel giro di poche ore, e c’è il rischio che si verifichino delle vere e proprie bombe d’acqua, un fenomeno che sta interessando da vicino in particolare la regione Lombardia dall’estate del 2023, quella in cui si è verificata una grandinata record che ha danneggiato migliaia di autovetture, scoperchiando anche centinaia di tetti fra il milanese e il monzese.

Da segnalare anche la possibile formazione di Tornado, colonne di aria rotante che “collegano” il suolo al cielo, e che si sono verificati negli ultimi tempi in diverse regioni italiane, a cominciare sempre dalla suddetta Lombardia. Nel corso della giornata di oggi, soprattutto a cominciare dalla serata, l’allerta meteo dovrebbe cessare, visto che il fronte temporalesco dovrebbe spostarsi verso nord ovest, interessando in particolare il Veneto, il Trentino Alto Adige e parte dell’Emilia Romagna, dove si potrebbero quindi verificare violenti temporali. Niente allerta meteo invece al sud, dove si continuerà a “boccheggiare” per via delle alte temperature con la colonnina di mercurio che supererà ampiamente i 30 gradi, a volte anche i 40.

