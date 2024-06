Allerta meteo gialla e arancione oggi 23 giugno 2024/ Maltempo in Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna

L’allerta meteo continua anche oggi e domani, 23 e 24 giugno 2024, nelle Regioni del Nord e del Centro, con il maltempo che nelle prossime ore arriverà anche al Sud. L’estate è formalmente arrivata nei giorni scorsi, ma il clima sembrerebbe piuttosto quello autunnale, con non pochi disagi in Italia. È colpa del ciclone che sta colpendo il Paese, in questo momento posizionato in particolare sul Mar Ligure.

Maltempo: violento nubifragio ad Asiago, esonda il Ghelpack/ Video: frane e danni anche tra Veneto e Trentino

Nel pomeriggio odierno le Regioni più colpite da temporali sono Toscana, Umbria e Marche. La situazione si è un po’ tranquillizzata in quelle più a Nord, ma resta comunque poco serena. Nelle prossime ore a tremare a causa del maltempo sarà invece l’Emilia Romagna, soprattutto nella mattinata di lunedì 24. Anche nel Lazio e nella Sardegna, però, si registreranno forti piogge, soprattutto in serata. Il Sud e la Sicilia verranno risparmiati, ma soltanto fino a martedì 25, quando anche qui arriveranno precipitazioni serie.

Allerta meteo gialla domani 23 giugno 2024/ Maltempo, allarme anche a Milano: quali sono le regioni a rischio

Allerta meteo gialla e arancione, in quali regioni

È la Protezione Civile come di consueto ad avvisare la popolazione in merito alla gravità dell’allerta meteo in tutta Italia. In totale sono otto le regioni definite gialle oggi, domenica 23 giugno: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria e Veneto per rischio di temporali; Abruzzo, Lombardia e Provincia autonoma di Bolzano per rischio idrogeologico.

La situazione dell’allerta meteo peggiorerà nelle prossime ore in Emilia Romagna, che passerà da gialla ad arancione. Sono previste infatti piogge di forte intensità nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. In corrispondenza di queste potrebbero anche esserci fenomeni di ruscellamento, frane e innalzamento del livello d’acqua nei fiumi, con piene possibili in particolare nelle province di Bologna e Ravenna. Anche sulla costa non si esclude l’innalzamento del moto ondoso fino ai 2 metri di altezza. È per questi motivi che la popolazione è invitata a prendere tutte le misure precauzionali possibili per evitare di ritrovarsi in situazioni di pericolo.

"Codice calore" al pronto soccorso: cos'è/ Misura per fronteggiare l'emergenza con l'aumento temperature

© RIPRODUZIONE RISERVATA