Allerta meteo arancione Lombardia ed Emilia Romagna per maltempo/ Gialla su Veneto e altre 4 regioni

Continua l’ondata di maltempo sull’Italia, in particolare nelle regioni del centro e del nord, ma fino a lambire il sud, a conferma di quanto questa estate 2024, sulla falsa riga di quanto avvenuto l’anno scorso, fatichi ad ingranare la marcia. Come ricorda l’agenzia di stampa Adnkronos, anche per oggi è stata diramata un’allerta meteo dalla Protezione civile, a cominciare da Emilia Romagna e Lombardia, precisamente nella zona della bassa pianura orientale, dove l’allerta è di colore arancione.

Allerta meteo gialla e arancione oggi 23 giugno 2024/ Maltempo in Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna

Allerta meteo Gialla invece sulle regioni Veneto, Abruzzo, Marche, Molise, Puglia, nonché in parte di Emilia Romagna e Lombardia. Ci aspetta quindi un’altra giornata di brutto tempo sulle zone indicate, a cominciare da quelle già in ginocchio come il Veneto dove durante la notte è esondato il fiume Avenale per via delle forti piogge, cosa che tra l’altro era già avvenuta a maggio scorso.

Maltempo: violento nubifragio ad Asiago, esonda il Ghelpack/ Video: frane e danni anche tra Veneto e Trentino

MALTEMPO LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA: ALLAGAMENTI A CASTELFRANCO VENETO

Le acque si sono riversate nel centro storico di Castelfranco Veneto, noto comune in provincia di Treviso, sommergendo una parte del quartiere Bella Venezia e allagando abitazioni e in particolare cantine, garage e seminterrati. Allerta meteo anche a Castello di Godego, Resana e Riese Pio X e in totale sono state un centinaio le chiamate ai vigili del fuoco di Treviso e di Castelfranco, al lavoro incessantemente anche durante la notte scorsa soprattutto per rimuovere dalle strade i rami degli alberi caduti a causa del forte vento e che provocavano ovviamente dei disagi.

Allerta meteo gialla domani 23 giugno 2024/ Maltempo, allarme anche a Milano: quali sono le regioni a rischio

Nella sola Rovigo, invece, ben 210 le chiamate effettuate ieri, come precisa ancora Adnkronos, a seguito di una tromba d’aria e di una bomba d’acqua che ha colpito la città e la provincia in mattinata.

MALTEMPO LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA: ALLERTA ARANCIONE: DISAGI ANCHE IN VENETO

Anche in questo caso non sono mancati allagamenti, ma anche danni a strutture ed edifici come tetti scoperchiati ed elementi pericolanti. Sull’allerta meteo è intervenuto anche il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che ha fatto sapere di aver dichiarato lo stato di emergenza proprio per via dei numerosi danni che hanno interessato molte zone della regione. Zaia ha invitato tutti i cittadini che hanno subito dei danni di fotografare e/o filmare eventuali problemi, “che saranno utili ai fini delle ricognizione dei danni e al conseguente riconoscimento dell’eventuale indennizzo”.

Da segnalare infine un’allerta meteo per una forte ondata di maltempo anche nella regione Emilia Romagna, che a più di un anno di distanza dalla terribile inondazione del maggio 2023, ha vissuto di nuovo gli stessi incubi. Ieri si è verificata una vittima a causa del maltempo, un uomo di 85 anni che era uscito di casa la mattina e che è stato rinvenuto soltanto diverse ore dopo, a seguito della sua scomparsa. Secondo quanto emerso lo hanno ritrovato i vigili del fuoco nei pressi del torrente Termina, affluente del fiume Enza che era esondato nella zona di Parma. Molto probabilmente è stato travolto dalla piena e non è più riuscito ad emergere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA