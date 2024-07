Solamente nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’arrivo – sulla nostra bella penisola – di un caldissimo anticiclone africano, ma oggi secondo la Protezione civile il caldo lascerà brevemente il posto ad una nuova allerta meteo per temporali: fortunatamente il rischio stimato è solamente di colore giallo (pari a criticità definite ‘ordinarie’), ma non si possono comunque escludere piccoli fastidi e problemi per la popolazione. Prima di entrare nel vivo – anche se di questo parleremo meglio dopo – è bene sottolineare che l’instabilità di oggi non sarà sufficiente a ‘cacciare’ il caldissimo Caronte, che continuerà a persistere su buona parte del territorio portando sempre più in alto l’asticella delle temperature.

Tornando indietro all’allerta meteo di oggi – ovviamente lunedì 29 luglio 2024 – secondo le stime e il bollettino della Protezione civile i temporali interesseranno soprattutto due regioni: da un lato la Lombardia orientale, dall’altro il Veneto centrale e settentrionale. In totale le aree a rischio temporali sono in totale otto, tra le lombarde Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali e le venete Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Piave pedemontano.

Oltre all’allerta meteo di oggi: cosa dicono le previsioni e gli esperti per l’ultima settimana di luglio e la prima di agosto

Per ora non ci è ancora possibile prevedere se la Protezione civile deciderà di estendere l’allerta meteo anche per la giornata di domani (martedì 30 luglio 2024) visto che la cabina di esperti si riunirà non prima delle ore 15; ma il nostro invito è sempre quello di verificare voi stessi in prima persona, semplicemente collegandovi – lo trovate cliccando su queste parole – al sito con la mappa delle criticità, aggiornata dopo ogni incontro degli esperti meteorologici.

Nel frattempo, per avere un’idea un pochino più chiara di quello che succederà nei prossimi giorni tra allerta meteo, anticiclone e temporali possiamo fare riferimento alle parole di Antonio Sanò – fondatore del sito ilMeteo.it – che partendo da oggi l’ha definita “probabilmente (..) una delle giornate più roventi della settimana, con temperature che potranno toccare i 39-40°C all’ombra a Roma, Terni, Frosinone, Taranto, Firenze e [nelle] zone interne della Sardegna”; ovviamente il tutto accompagnato da una persistente afa e dalle “notti tropicali [con] temperature che non scenderanno mai sotto i 20 gradi”.

Dal conto suo Sanò ritiene che – oltre all’allerta meteo di oggi che interessa solo Lombardia e Veneto – “giovedì 1 agosto Caronte subirà un temporaneo indebolimento” portando una ventata di “aria più fresca (..) sull’Italia settentrionale” ma anche alcuni “violenti temporali, colpi di vento, tuoni, fulmini e grandine” che dalle Alpi scenderanno rapidamente “fio alle zone pianeggianti di Lombardia, Triveneto [ed] Emilia Romagna”.